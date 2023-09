Lies of P Gamescom-Vorschau: Musik in unseren Ohren

HQ

Das Soulslike-Genre ist ziemlich schwierig, sich abzuheben. Es gibt nicht nur eine Vielzahl von Spielen, die dieses neue Subgenre jetzt stolz tragen, sondern Sie bereiten sich bereits von Anfang an auf Vergleiche mit den Souls-Spielen vor, die nicht leicht zu übertreffen sind. Lies of P, unser neuestes Soulslike, sah zunächst so aus, als würde es den Spielern nicht lange im Gedächtnis bleiben, aber je mehr wir von dieser verdrehten Version von Pinocchio gesehen haben, desto beeindruckender ist dieses Spiel geworden.

Auf der Gamescom haben wir uns wieder mit Lies of P zusammengesetzt und etwa 6 Stunden nach Spielbeginn einen Bereich betreten. Als jemand, der die Demo nicht wirklich gespielt hatte, war ich etwas nervös, bevor ich mit dem Spielen begann, aber Lies of P hat sofort seinen Charme angezogen und mich in seinen Bann gezogen.

Krat ist eine unglaublich immersive Stadt. Das Setting von Lies of P, das einen einzigartigen Stil findet und sich auf einen Punkt in der Geschichte stützt, der selten von Spielen erforscht wird, ist eines, das heraussticht, auch wenn die Leute es immer noch wagen, seinen Stil mit dem von Bloodborne zu vergleichen. Es strahlt Liebe zum Detail aus, und ich kann es kaum erwarten, jeden Zentimeter von Krat zu erkunden, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. In meiner Gameplay-Session blieb jedoch nicht viel Zeit, um die Ansichten aufzusaugen, und so machte ich mich daran, die Feinde in Angriff zu nehmen.

Werbung:

Ein erfrischender Aspekt von Lies of P ist, dass der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu Bloodborne oder Elden Ring leicht abgeschwächt zu sein scheint. Das bedeutet nicht, dass der Kampf ein Kinderspiel ist, und ich habe in meiner kurzen Zeit in Krat mehrere Tode gefunden. Aber im Gegensatz zu der unüberwindbaren Mauer, die Ihnen ein FromSoftware-Spiel bietet, fühlt sich die Mauer in Lies of P viel skalierbarer an. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, das denjenigen helfen wird, die normalerweise ein Souls-Spiel nach ihren ersten 30 Toden gegen den Einführungsboss ausschalten.

Die Kämpfe in Lies of P sind glatt und fühlen sich flüssig an, während du ausweichst, konterst und dich durch die verschiedenen Feinde stichst, die dir in Krat gegenüberstehen. Es ist eine Art Kombination zwischen Sekiro und Bloodborne, wenn ich es irgendwo auf der FromSoftware-Skala einordnen müsste. Viele der Feinde haben auch eine rhythmische Natur. Das Timing von Ausweichmanövern fühlt sich manchmal wie ein tödlicher Tanz an, was besonders gegen die Bosse gilt. Auch dies kann die Lernkurve etwas erleichtern, aber es lässt uns auch weiter in die Welt von Lies of P eintauchen, in der Musik genauso wichtig ist wie das visuelle Storytelling, und die Spieler sollten auf die Audio-Warteschlangen achten, wenn sie aufmerksam sein sollten. Das ist etwas, in das sich das Team viel Mühe gegeben hat, und es trägt definitiv dazu bei, dass sich das Spiel von anderen abhebt.

Ich habe gegen einen Boss gekämpft, kurz bevor meine Zeit abgeschnitten wurde, und selbst mit meinem nicht gerade fachkundigen Können habe ich meinen Feind auf halbe HP gebracht, bevor ich besiegt wurde. Meiner Einschätzung nach sollte es dann nicht mehr als ein paar Versuche für einige der überschaubareren Bosse brauchen, was wiederum die veränderte Schwierigkeitskurve zeigt, die sich von dem unterscheidet, was man erwarten würde, wenn man etwas mit Seelen zu tun hat. Das Ändern deines Builds kann im Kampf sehr hilfreich sein, und selbst die Suche nach einer Waffe, die du bevorzugst, kann einen großen Unterschied machen. In Lies of P gibt es viele Waffen, die jeweils ihre eigenen Anpassungsoptionen zwischen Klinge und Griff haben. Nimm eine gewaltige Axt mit in die Schlacht oder schwinge einen winzigen Dolch. Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile, und es wird interessant sein zu sehen, wie die Leute das Spiel je nach den von ihnen gewählten Builds so viel einfacher oder schwieriger machen können.

Werbung:

HQ

Lies of P ist die Art von Spiel, bei der ich mir fast wünsche, Soulslike wäre kein Tag, den wir heutzutage auf Spiele klatschen. Es teilt viele Gameplay-Inspirationen aus der Souls-Reihe, bringt aber auch selbst viel auf den Tisch, sowohl die Formel auffrischend als auch etwas, das hoffentlich für sich allein stehen wird, wenn es später in diesem Monat veröffentlicht wird.