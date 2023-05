Lies of P für das Summer Game Fest bestätigt

HQ

Das Summer Game Fest 2023 sieht mit über 40 teilnehmenden Partnern nach einem echten Knaller aus, und es wurde kürzlich bestätigt, dass die gesamte Veranstaltung voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern wird, mit drei bis vier großen Ankündigungen. Sagen Sie grundsätzlich alles am 8. Juni ab, damit Sie nichts verpassen.

Der letzte in der Reihe, der ihre Teilnahme bestätigt, ist Neowiz, die ein wenig mehr von ihrem von FromSoftware inspirierten Spiel Lies of P zeigen werden. Wir wissen nicht genau, was gezeigt wird, aber höchstwahrscheinlich wird es etwas Gameplay geben, und da es voraussichtlich 2023 erscheinen wird, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass wir auch ein Veröffentlichungsdatum erhalten.

Lies of P wird später im Jahr 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen. Es kommt auch ab dem ersten Tag zum Game Pass.