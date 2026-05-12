Lies of P Fortsetzung geht in die groß angelegte Entwicklung, Entwickler sucht neue Mitarbeiter, um KI-Kunst zu generieren

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Lies of P s Fortsetzung tritt aus der Vorproduktionsphase heraus und geht in eine groß angelegte Entwicklung. Hurra! Aber der Entwickler hat auch eine neue Stellenausschreibung veröffentlicht, in der speziell jemand gefragt wird, der KI in die bestehende Kunst integriert sowie neue KI-Kunst erstellt. Buh! Die Affenpfote hat sich tatsächlich für alle zusammengekrümmt, die ein neues Lies of P Spiel etwas schneller sehen wollen.

In der neuen Finanzpräsentation für das 1. Quartal des Lies of P Publishers NEOWIZ sehen wir, dass die Lies of P -Fortsetzung offiziell die Prototyping-Phase hinter sich hat und sich nun in der vollen Entwicklung befindet. Diese Entwicklungsphase wird wahrscheinlich mindestens ein paar Jahre dauern, also setze dir keine Hoffnungen auf Lies of P 2 im Jahr 2027 – es sei denn, wir hören etwas anderes. Andernorts wurde im Internet eine Entdeckung für eine neue Stellenanzeige beim Entwickler Round 8 Studio gemacht, die nach einem "KI-Ersteller" sucht.

Es erscheint mir ziemlich seltsam, jemanden hinzuzuziehen, der die KI-Arbeit für einen erledigt, wenn der ganze Sinn der KI ist, dass sie ihre Aufgabe erfüllt, oder? Jedenfalls wird der KI-Schöpfer mit mehreren Tools wie Stable Diffusion, Midjourney und mehr ihre Kreationen in bestehende Kunst-Workflows einbauen, um "die Produktionszeit zu beschleunigen und eine effiziente KI-Kunstpipeline aufzubauen." Ich weiß nicht, was eine KI-Kunstpipeline ist, aber sie klingt für ein Spiel ungefähr so gut wie eine Tiefsee-Ölpipeline für Meereslebewesen. Es ist klar, dass Round 8 diese Fortsetzung schnell veröffentlichen will, und fairerweise haben wir auch andere erfolgreiche Spiele wie Crimson Desert und Clair Obscur: Expedition 33 gesehen, die KI als Platzhalter-Assets nutzen, um das Tempo zu beschleunigen. Es ist also vielleicht nicht das Ende aller Dinge Lies of P, wie manche befürchten.