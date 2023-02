Lies of P erhält eine physische Freigabe

HQ

Lies of P wurde schnell zu einem sehr gehypten Titel, nachdem er 2021 angekündigt wurde. Es bietet eine sehr düstere Souls-ähnliche Interpretation der Geschichte von Pinocchio und erscheint im August für PC, PlayStation und Xbox (sowie für Game Pass). Bisher war nur von einem digitalen Start die Rede, aber jetzt kündigt Publisher Neowiz an, dass Fireshine Games auch eine physische Edition für Konsole veröffentlichen wird.

Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games, kommentiert diese Zusammenarbeit wie folgt:

"Wir freuen uns, dass wir uns mit Neowiz zusammengetan haben, um die physische Version von Lies of P noch in diesem Jahr in den westlichen Märkten zu veröffentlichen. Als eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2023 können wir es kaum erwarten, dass die Spieler in diese tiefdunkle Version einer klassischen Geschichte eintauchen und das Abenteuer erleben, das sie erwartet."

Sieh dir unten die physischen Cover für das Spiel an. Wir haben auch einen Physical Reveal Trailer zu bieten, obwohl sich der Name angesichts des Mangels an physischen Spielen etwas unklar anfühlt, aber wir sind einfach aufgeregt, trotzdem mehr vom Spiel zu sehen. Wird es für dich physisch, digital oder Game Pass sein, wenn Lies of P ankommt?