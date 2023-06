Lies of P: Eine wunderbare Puppe, die sich von ihren Fäden befreien muss, um zu glänzen

HQ

Während der Präsentation auf Geoff Keighleys Summer Game Fest-Event veröffentlichten Neowiz und Round 8 eine Demo für alle, um das düstere ARPG auszuprobieren, das auf der Pinocchio-Geschichte von Carlo Collodi basiert, Lies of P. Für die überwiegende Mehrheit wird dies der erste Kontakt mit dem Spiel sein, aber wir hatten bereits die Gelegenheit, diese Demo auszuprobieren, und wir haben einige faszinierende Ideen gefunden, einige Aspekte bestaunt und auch einige der Nachteile des Spiels bedauert.

Wenn ihr diese Entwicklung mehr oder weniger regelmäßig verfolgt habt, werdet ihr euch daran erinnern, dass wir letztes Jahr auf der Gamescom 2022 eine sehr frühe Version des Spiels ausprobieren konnten, wo wir seine Mechanik erkundet und vor allem seine Ästhetik bestaunt haben. Jetzt können wir sagen, dass Lies of P nicht nur eines der besten Soulsborne-ARPGs ist, die außerhalb von FromSoftware geboren wurden, sondern es übertrifft auch seinen spirituellen Elternteil in seiner Schönheit.

Die fiktive Stadt Krat ist vielleicht nicht so bedrückend und stickig wie Yharnam, aber mit ihren engen Gassen, den Gaslaternen, die die regnerische Nacht erhellen, den Spiegelungen in den Pfützen, wenn sich das Wasser mit dem Blut der unzähligen Leichen vermischt, die die gepflasterten Straßen füllen, den Schatten in den wenigen Fenstern, in denen noch Menschen leben... Wir haben vielleicht keine 60-FPS-HD-Version von Bloodborne, aber mit Lies of P vermissen wir es nicht mehr so sehr.

Aber zurück zu Lies of P, lassen Sie uns über unseren Charakter Pinocchio sprechen. Hier ist das kleine Holzspielzeug zu einem Edward mit den Scherenhänden ähnlichen Schwertkämpfer geworden (natürlich eine weitere Geschichte, die auf Pinocchio basiert), der sich auf die Suche nach Geppetto, seinem "Vater" und dem großen Wohltäter der Stadt, macht, indem er die Puppen und Automaten erschafft, die sie in ein Leuchtfeuer des Fortschritts verwandelt haben, zumindest bis zu dieser Nacht, als sie sich gegen die Menschen wandten und fast alle abschlachteten. Abgesehen von einigen Figuren in den Fenstern (eine weitere Anspielung auf die Nebenquests von Bloodborne, die hier ähnlich sind) und den wenigen Händlern und den NPCs in Hotel Krat gibt es nur Puppen auf den Straßen und einige Verrückte mit Eselsgesichtern. Das Hotel fungiert als unsere Operationsbasis, das Äquivalent zum Traum des Jägers, obwohl es hier zugegebenermaßen eher dem Firelink Sanctuary in Dark Souls 3 ähnelt: ein sicherer Ort, um mit anderen NPCs zu interagieren und Quests und Informationen zu erhalten, Materialien zu kaufen, Waffen zu verbessern, aufzusteigen und eine Pause von der Action einzulegen.

Zu Beginn des Spiels werden wir aufgefordert, zwischen drei Kampfhaltungen zu wählen, von denen sich eine auf Beweglichkeit, eine auf rohe Gewalt und eine ausgewogenere Mittelhaltung konzentriert. Wir beschließen, den Mittelweg auszuprobieren, obwohl diese anfängliche Entscheidung später an einem bestimmten Ort geändert werden kann. Wir wachen in einem entgleisten Eisenbahnwaggon auf und hören in der Nähe eine seltsame Stimme, die niemand anderes ist als Zwillinge, eine Art Grillenkäfig, ein lampenartiges Bewusstsein, das uns gelegentlich bestimmte Hinweise gibt oder uns an den aktuellen Zweck unseres Spaziergangs erinnert. Er spricht nicht sehr oft (was geschätzt wird, damit Sie den Druck spüren können, sich dem Unbekannten zu stellen), aber es ist gut, ihm zuzuhören, wenn er Sie bittet, auf die Umgebung oder einen Gegenstand in Ihrem Inventar zu achten, sonst werden die Dinge viel schwieriger.

Und wenn wir schon beim Thema Schwierigkeit sind, müssen wir zugeben, dass Lies of P eine Herausforderung sein wird, die den Erwartungen der Soulsborne-Fans gerecht wird. Selbst die kleinsten Feinde können dich in eine Zwickmühle bringen, wenn du Pinocchios Fähigkeiten nicht beherrschst, und in der Anfangsphase des Spiels empfehlen wir dir, dir die Zeit zu nehmen, dich sowohl mit den Zugangsmenüs als auch mit den Spezialbewegungen und Schlägen unseres Protagonisten vertraut zu machen. Wir haben ein paar Angriffe (einfach und stark) und dann haben wir die Fabelkraft (ein aufgeladener Angriff, mit dem wir die Kraft unserer Waffe entfesseln können, oder eine Spezialangriffskombination) und den Legionsarm. Letzteres sieht zwar vielversprechend aus, aber in diesem Test haben wir wenig praktischen Nutzen dafür gefunden, da es zu Beginn des Spiels nur über einen mächtigen, aber sehr geringen Reichweitenangriff verfügt, bei dem Sie in der Nähe des Feindes bleiben müssen. Es kann später modifiziert werden, um Ihnen einen Haken zu geben, mit dem Sie entfernte Feinde anlocken können, um sie zu treffen, was etwas nützlicher war.

Auch hier müssen wir auf Miyazakis Gothic-Werk zurückkommen, denn in vielerlei Hinsicht findet man Gameplay-Systeme, die direkt von dort geerbt wurden. Impulszellen, um Pinocchio zu heilen, werden entweder bei Sternguckern (Lagerfeuern) oder durch Treffen von Gegnern aufgeladen, obwohl es eine ganze Weile dauert, bis sie einen Nutzen generieren. Blocken ist hier nicht ratsam, da es Schaden nicht vollständig absorbiert und einen Bruchteil der bewegungsunfähigen Zeit erzeugt, die oft sehr kostspielig ist. Wie in Bloodborne besteht die Strategie in Lies of P normalerweise aus Aggressivität und einem gut getimten Ausweichen, obwohl es nicht immer einfach oder fair sein wird.

Dies ist das größte Problem, auf das ich bisher in Lies of P gestoßen bin. Während ich den Kampf gut ausbalanciert finde, mit Gegnern mit ausgeklügelten Move-Sets (obwohl es im Moment nicht viel Abwechslung bei den Gegnern gibt), reagiert Pinocchio oft nicht mit der gleichen Beweglichkeit wie seine Feinde. Zunächst einmal kann er nicht laufen (zumindest nicht in der Demo), und selbst mit einer Konfiguration von Ausrüstungsgegenständen, die wenig Gewicht tragen (und daher agiler sind), fühlte es sich nicht genug an, um die Waage auszubalancieren. Es fühlt sich an wie eine echte Marionette, ein bisschen unbeholfen und mit etwas ungeschickten Bewegungen.

Die Beschwörungs-KI (nur an bestimmten Punkten und gegen bestimmte Bosse verfügbar) scheint es auch nicht wert zu sein, Ressourcen auszugeben, außer um den Boss kurz zu unterhalten, während wir ein paar K.O.-Schläge von hinten ausführen. Und wenn wir schon dabei sind, sollte vielleicht die Spawn-Rate von Gegenständen ausbalanciert werden, da einige der Wurfgegenstände nur ein paar Mal auftauchten, während die Sternsplitter zum Beschwören von Geistern auf Bossen überall waren.

Auch wenn uns einige Aspekte von Pinocchios Bewegung nicht ganz überzeugt haben, sind wir sicher, dass ARPG-Fans überwältigt sein werden, wenn sie diese Demo ausprobieren, die gerade in Runde 8 veröffentlicht wurde. Lies of P ist eines der besten Beispiele des Genres und hat eine so reichhaltige Hintergrundgeschichte (wir werden hier nicht in Spoiler-Gebiet gehen) und genug Komplexität, dass wir es gerne noch einmal spielen werden, wenn wir das vollständige Spiel überprüfen.