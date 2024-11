Lies of P DLC erscheint im 1. Quartal 2025

HQ

Beim koreanischen Entwickler Round 8 Studio scheint viel los zu sein. Nachdem das Team mit Lies of P eines der besten Soulslikes der letzten Zeit abgeliefert hat, hat es nicht aufgehört und arbeitet an einem DLC, der Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden soll.

Es gab zwar Pläne, den DLC im 4. Quartal 2024 zu veröffentlichen, aber diese Pläne sind geplatzt, und die koreanische Nachrichtenseite EBN (via TheGamer) berichtet, dass die ersten herunterladbaren Inhalte stattdessen im nächsten Jahr erscheinen werden. Wir wissen aus dem Statement des Game Directors zu Beginn des Jahres, dass die Hoffnungen für die Zukunft von Lies of P groß sind.

Runde 8 konzentriert sich jedoch nicht nur auf Lies of P, sondern hat auch ein weiteres Spiel in Arbeit, das ein Sci-Fi-Survival-Horror-Titel sein wird. Laut dem EBN-Artikel hängt viel von Runde 8 ab, um zu sehen, ob das Wachstum von Neowiz zu einem entscheidenden Zeitpunkt fortgesetzt werden kann. Nach dem nachgewiesenen Erfolg von Lies of P gibt es in Runde 8 viele Augen innerhalb und außerhalb der Branche, um zu sehen, was sie als nächstes vorhaben.