Lies of P: Die Complete Edition bringt das gefeierte Soulslike auf die Nintendo Switch 2

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Die Nintendo Switch 2 sammelt weiterhin gut aufgenommene Spiele der letzten Jahre, als wären sie Infinity Stones, und nun wurde bekanntgegeben, dass Lies of P: Complete Edition auf die Plattform kommt. Das Soulslike 2024 erscheint sowohl in digitaler als auch physischer Version, wenn es auf der Switch 2 erscheint.

Die digitale Ausgabe von Lies of P: Complete Edition erscheint digital am 6. August, während die physische Ausgabe am 2. Oktober erscheint. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop verfügbar.

Wie zu erwarten, bringt Lies of P: Complete Edition nicht nur das Basisspiel, sondern auch das Overture-DLC. Wir können erwarten, dass dies die neue Möglichkeit wird, das Spiel auf den meisten Plattformen zu kaufen, was uns Zugang zur Prequel-Erweiterung sowie zu einem der besten Soulslikes eines Nicht-FromSoft-Studios verschafft.