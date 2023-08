Lies of P developer: "Wenn du es nur einmal gespielt hast, dann ist es nicht vollständig"

HQ

Einer der interessantesten Titel im nächsten Monat ist das Soulslike-Abenteuer Lies of P von Round 8 Studio. Wir wussten bereits, dass es drei verschiedene Enden hat, die die Spieler dazu ermutigen, es mehr als einmal durchzuspielen, aber es scheint, als ob mehr dahinter stecken könnte.

Als Regisseur Choi Ji-won mit DualShockers über das Spiel sprach, sagte er Folgendes über die drei Enden und das Ende der Geschichte:

"Eine Sache, die wir im Voraus geplant haben, ist, dass man es nicht nur einmal spielen möchte. Wenn Sie es nur einmal gespielt haben, ist es nicht vollständig. Wir empfehlen Ihnen dringend, es mehrmals zu spielen."

Er fuhr fort, indem er kryptisch erklärte:

"Im Grunde gibt es drei Enden. Aber wir empfehlen wirklich, wirklich, wirklich das Ende bis zum sehr, sehr, ganz Ende zu spielen."

Was das bedeutet, steht noch zur Diskussion, aber wir werden die Antwort erhalten, wenn Lies of P am 19. September für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Es ist auch im Game Pass ab Tag 1 enthalten, und wir sollten keine Verzögerungen erwarten, da der Titel kürzlich Gold erhalten hat.