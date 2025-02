Lies of P: Der Story-Trailer von Overture führt uns in die Vergangenheit von Krat

HQ

Der erste DLC von Lies of P hat gerade seinen Story-Trailer bekommen, der uns einen besseren Einblick in das gibt, was wir vorhaben, wenn er diesen Sommer erscheint. Wie wir im ersten Trailer gesehen haben, haben wir in Overture eine winterliche Atmosphäre, die uns in die Vergangenheit von Krat entführt.

In den letzten Tagen ihres Ruhmes, bevor der Puppenwahnsinn begann, werden wir mehr davon sehen können, wie die Stadt vor den Ereignissen des Hauptspiels aussah. Was wir in der Vergangenheit tun, hat jedoch auch Auswirkungen auf die Gegenwart und gibt uns Antworten auf die Geheimnisse, die nach dem Basisspiel noch übrig sind.

Außerdem werden wir uns mit der legendären Stalkerin Lea zusammentun und sogar an ihrer Seite kämpfen, wie der Trailer zeigt. Neben der Geschichte gibt uns der Trailer auch einen Blick auf neue Feinde, Gebiete, Waffen und mehr. Schauen Sie sich alles unten an: