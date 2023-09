Lies of P bringt große Nerfs für Bosse und Buffs für Spieler

HQ

Wenn du den Begriff Souslike hörst und kein Fan davon bist, von Lord Glorpus, dem alten König von Methathon, geschlagen zu werden, wirst du wahrscheinlich spüren, wie dir ein Schauer über den Rücken läuft. Diese Spiele sind berüchtigt für ihren Schwierigkeitsgrad, aber Lies of P hofft, dies mit seinem neuesten Patch zu ändern.

Wie in den Patch Notes auf Steam beschrieben, werden die HP einiger großer Bosse reduziert, um sie etwas leichter besiegen zu können. Der gefallene Erzbischof Andreus, der König der Marionetten, und Simon Manus sollten jetzt alle ein paar Treffer weniger einstecken müssen, um sie zu Fall zu bringen. Außerdem haben einige Monster auf dem Feld auch weniger Gesundheit.

Außerdem wird für Spieler, die nicht ständig Verbündete beschwören, die Anzahl der Sternfragmente, die ihr sehen werdet, abnehmen, was mehr Platz für Upgrade-Materialien und EP-Drops bedeutet. Außerdem können die Spieler jetzt ihr Tragegewicht erhöhen, indem sie Punkte in Kapazität ausgeben, was bedeutet, dass sie nicht mehr aktiv darüber nachdenken müssen, wie schwer sie sind.

Glaubst du, dass diese Änderungen gut für Lies of P sind?