Lies of P Brief des Regisseurs teasert kommenden DLC an

HQ

Ein großes Update geht in Richtung Soulslike Lies of P, so ein neues Video des Direktors des Spiels, Jiwon Choi, der sich in einem neuen Briefvideo für die Spieler für ihre bisherige Unterstützung des Spiels bedankte.

In dem Video führt uns Jiwon Choi durch die Ereignisse seit der Veröffentlichung von Lies of P am 19. September dieses Jahres und gibt einige Informationen über ein großes Update, das signifikante Charakter- und Balanceänderungen sowie einige Möglichkeiten bietet, das Spiel frühzeitig einfacher zu machen. Dieser Patch wird voraussichtlich irgendwann im November erscheinen und wird auch ein kostenloses Outfit sowie eine neue Anpassungsfunktion enthalten, mit der Spieler Hüte und Brillen separat ausrüsten können.

Darüber hinaus sprach Jiwon Choi gegen Ende des Videos über die Veröffentlichung des Soundtracks des Spiels und zeigte einige DLC-Skizzen. Wir werden später mehr über diese Dinge hören, aber es ist gut zu wissen, dass wir bald mehr Abenteuer in Krat erleben werden.