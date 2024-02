Lies of P bekommt nächste Woche ein Wo Long: Fallen Dynasty-Crossover

HQ

Falls du an diesem Valentinstag keine Geschenke oder Karten hast, sind Lies of P und Wo Long: Fallen Dynasty genau das Richtige für dich. Am kommenden Mittwoch, den 14. Februar, arbeiten die beiden Souslikes zusammen, um euch einige neue Ausrüstungsgegenstände in Lies of P zu geben.

Die Drachensichel-Glefe, die Rüstung und das Halstuch des Ehrenwerten werden als Teil dieser Feier erhältlich sein und euch einige neue Optionen für den Kampf gegen die Uhrwerk-Feinde bieten, die in Lies of P verstreut sind.

Zuvor wurden in Wo Long: Fallen Dynasty einige Lies of P Ausrüstungsgegenstände abgegeben, es scheint also, dass sich Team Ninja hier nur revanchiert. Hoffentlich können wir bald einen größeren DLC von Lies of P sehen, denn es schien, dass Entwickler Neowiz andeutete, dass eine Erweiterung geplant sein könnte.