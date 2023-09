Lies of P bekommt einen offiziellen Launch-Trailer

HQ

An Nacherzählungen des klassischen Märchens Pinocchio mangelt es in letzter Zeit nicht. Letztes Jahr brachte Disney einen Live-Action-Film auf den Markt, der auf ihrem klassischen Animationsfilm basiert, und Netflix überraschte uns mit Guillermo del Toros brillantem Stop-Motion-Film Pinocchio.

Und jetzt können wir eine weitere andere Interpretation von Carlo Collodis berühmtem Roman genießen, da Round 8 Studio Lies of P veröffentlicht hat. Dies ist ein Soulslike-Abenteuer, das von den Medien viel Lob erhalten hat, und wenn Sie einen besseren Blick darauf werfen möchten, sollten Sie sich den offiziellen Launch-Trailer unten ansehen.

Lies of P ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Es ist auch in Game Pass enthalten, also laden Sie es herunter und probieren Sie es aus.