Liefern Sie die letzte Pizza des Tages in A Pizza Delivery, wenn sie Anfang November auf den Markt kommt

In einer Zeit, in der sich große Spiele oft stark von Fokusgruppen getestet und etwas ohne Identität anfühlen, kann man sich immer auf Indie-Entwickler verlassen, wenn es darum geht, überraschende Produkte zu entwickeln. Nehmen Sie zum Beispiel A Pizza Delivery.

Hier musst du die letzte Pizza des Tages ausliefern, was natürlich nicht so einfach ist, wie du vielleicht denkst, sondern eher ein Abenteuer mit neuen Freunden, seltsamen Geschichten und einer sich ständig verändernden Welt. Jetzt hat der Publisher Dolores Entertainment bekannt gegeben, dass das Veröffentlichungsdatum näher rückt und das Spiel einen Premierentermin hat.

A Pizza Delivery wird am 7. November für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht - und wir haben auch einen neuen Trailer für euch. Schauen Sie sich dieses scheinbar seltsame Abenteuer unten an.