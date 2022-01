Lieblinge 2021: Bestes Strategiespiel

HQ

In Deutschland sind Strategiespiele zwar nach wie vor gefragt, allerdings sinkt das Interesse an diesen Titeln international seit Jahren. Die Hochzeit der Mobas ist vorbei und auch die Tabletop- und Kartenspiele haben an Schwung verloren. Taktisches Gespür benötigen die Spieler heutzutage vor allem in rundenbasierten Kämpfen von JRPGs oder beim Verfeinern der Ausrüstung in Rollenspielen. Dennoch gibt es verschiedene Entwickler, die das Treffen kritischer Entscheidungen in herausfordernden Situationen zum Kernelement ihrer Projekte machen. Diese Spiele sind übrigens längst nicht mehr ausschließlich auf dem PC anzutreffen, sondern werden auch immer häufiger auf der Konsole gespielt. Nachfolgend findet ihr unsere Auswahl der besten Strategiespiele von 2021:

Age of Empires IV (PC) - Relic Entertainment und World's Edge haben die RTS-Community auf dem PC mit diesem Echtzeitstrategiespiel wiederaufleben lassen, obwohl vielen Spielern bereits klar wird, dass der Titel voraussichtlich nicht das Zeug dazu hat, die Dauerbrenner von ihrem Thron zu stoßen. Weil aber auch die größten Fans ein bisschen Abwechslung brauchen und der Titel solide Mechaniken aufweist, wird momentan eben das hier gespielt. In unserer Kritik sprechen wir ausführlicher über das neue Age of Empires.

HQ

Humankind (PC) - Amplitude Studios lässt euch die Menschheitsgeschichte in einem rundenbasierten Strategiespiel nach Belieben verändern. Viele Parallelen und Inspirationen zu früheren Werken der Entwickler sind offensichtlich und deshalb werden vor allem geschichtsinteressierte Fans von Civilization angesprochen. Eine Vorstellung vom Spiel gibt euch unsere Rezension.

HQ

Jurassic World Evolution 2 (PC, Playstation und Xbox) - Der Titel ist eine sehr unaufgeregte Fortsetzung des drei Jahre alten Vorgängers. Frontier und Paradox haben die Marke hübsch nachgebaut und ein paar neue Dinosaurierarten hinzugefügt, mit denen ihr euren Tierpark aufmotzen könnt. Leider sind viele Inhalte so generisch, dass man sie mit dem ersten Spiel verwechseln könnte. In unserer Kritik sprechen wir darüber.

HQ

Indie-Tipp: Loop Hero wird euch auf Nintendo Switch und PC den Kopf verdrehen. Hier ist der Link zur Kritik.