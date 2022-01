Lieblinge 2021: Bestes Sportspiel und beste Simulation

HQ

Der Simulationsbegriff wird gerne genutzt, wenn sich Sportspiele vom kindlichen Arcade-Spaß emanzipieren wollen, dabei geht es in Simulationen gar nicht in erster Linie um den sportlichen Wettstreit. Die authentische Nachbildung von komplizierten Vorgängen und Abläufen hilft manchen Menschen dabei, sich in einer bestimmten Gedankenwelt einzufühlen und sie somit nachzuvollziehen. Die Faszination für die jeweilige Kernbeschäftigung teilen sich beide Genres und deshalb haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, beide Segmente in einer gebündelten Liste zu vereinen.

Giants Software haben mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 auf PC, Playstation und Xbox die schweren Geschütze aufgefahren, um die Simulation des Bauern-Daseins mit neuen Inhalten zu füllen. Es gibt drei hübsche Regionen, jede Menge zusätzlicher Anpassungsoptionen, mehr Übersicht und verfeinerte Spielmechaniken. Weitere Eindrücke findet ihr in unserer Review. Wer noch tiefer in Zahlen und Statistiken einsteigen wollte, der hat auf Handys, PC und Xbox-Konsolen im Football Manager 2022 die Gelegenheit dazu. Sports Interactive hat in dieser Installation den Transfermarkt besondere Beachtung geschenkt und ein paar oberflächliche Neuerungen erarbeitet. Unsere Kritik zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.

Wer sportliche Wettkämpfe sucht, der wird in diesem Jahr kaum an Forza Horizon 5 vorbeigekommen sein. Das neue Rennspiel von Playground Games muss sich zwar den Vorwurf gefallen lassen, seit Jahren spielerisch auf der Stelle zu treten, doch das scheint die vielen Spieler nicht sonderlich zu stören. Microsoft erlaubt allen Abonnenten vom Xbox Game Pass Zugriff auf das Game, was in erster Linie dafür sorgt, dass das sehr hübsche Autospiel genügend Aufmerksamkeit erhält. Technisch gesehen beeindruckt der Titel mit seiner offenen Welt, die uns das detailliert gestaltete Mexico erkunden lässt. Simulationsfans werden mit dem neuen Forza sicher ebenfalls einigen Spaß haben, vermutlich aber doch recht bald wieder auf die ernsthafteren Zugpferde umsteigen. Hier findet ihr unsere Kritik zum Rennspiel.

Diese Sportspiele haben uns 2021 ebenfalls sehr gut gefallen:

F1 2021 (PC, Playstation und Xbox) - Codemasters' unaufgeregtes Rennspiel wird diesmal vom Publisher Electronic Arts veröffentlicht. Spielerisch unterscheidet es sich kaum von den Vorgängern, aber es gibt jede Menge Inhalte und deshalb erhalten die Spieler erneut eine kompetente Erfahrung. In unserer Rezension besprechen wir die Neuerungen im Detail.

Hot Wheels Unleashed (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Milestone hat ein kompetentes Arcade-Rennspiel geschaffen, mit dem wir dieses Jahr jede Menge Spaß hatten. Der größte Kritikpunkt des Spiels ist sein penetrantes Lootbox-Freischaltsystem, für das man aber immerhin nicht zahlen kann. Wer Bock auf Rennen mit Spielzeugautos hat, wird mit diesem Titel gut unterhalten. Mehr Infos zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.

FIFA 22 (PC, Playstation und Xbox - die Nintendo-Switch-Version ist nicht zu empfehlen) - Wie jedes Jahr ist FIFA ein vollgepacktes Gesamtpaket, das sich nur im Detail von seinen Vorgängern unterscheidet. EA bewirbt diesmal ihre "Next-Gen"-Bewegungstechnologie, die man aber nur auf den modernsten Plattformen wirklich bemerkt. Da sich Efootball 2022 selbst ins Aus geschossen hat, bleibt es die alternativlose Wahl für Fußballnarren. Ob sich die Anschaffung für euch lohnen könnte, verraten wir euch in dieser Kritik.

Riders Republic (PC, Playstation und Xbox) - Mit diesem Extremsportspiel baut Ubisoft die Fantasie von Steep weiter aus und erweitert es mit actiongeladenen Sportdisziplinen, die wir etwas seltener zu Gesicht bekommen. Ihr könnt über Schneepisten sausen, mit dem Mountainbike Berge hinabrasen oder im Wingsuit durch die Lüfte heizen. Was wollt ihr mehr? Unserer Kritik zum Spiel findet ihr hier.

Familientipp: Mario Golf: Super Rush ist auf der Nintendo Switch eine spaßige Angelegenheit, wenn spontan ein paar Freunden aufschlagen. Das ulkige Golfspiel ist keine ernstzunehmende Simulation, doch dafür ein toller Partyspaß. Mehr Eindrücke gibt es in unserer Rezension.