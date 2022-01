Lieblinge 2021: Bestes Rollenspiel

HQ

Heutzutage bezeichnen sich viele Titel als „RPG", weil sie vereinfachte Rollenspielelemente aufgreifen, die sekundäre Fortschrittsmechaniken befeuern - was wiederum zum Weiterspielen motivieren soll. Über die Jahre hat sich das Genre so stark diversifiziert, dass man die Titel inzwischen kaum noch von modernen Actionspielen und Open-World-Abenteuern unterscheiden kann. Den spielerischen Kern von Rollenspielen bilden das Auf- und Ausbauen eigener Charakter, das Absolvieren von Quests und das Ausleben einer Sandbox-Fantasie. Die meisten RPGs haben einen taktischen Anspruch und deshalb fühlen sich diese in der Regel etwas langsameren Spiele häufig auch ein bisschen redundant oder repetitiv an.

Die Frage nach dem besten Rollenspiel von 2021 ist gar nicht so leicht zu beantworten, da die Antwort von verschiedenen Faktoren abhängt. Tales of Arise fühlt sich wie ein idealer Kandidat an, weil es ein relativ simples Rollenspielgerüst im Anime-Look mit überragender Präsentation und magischen Fantasiewelten koppelt. Der Titel schwächelt in Handlungsverlauf und die Kämpfe können etwas chaotisch werden, aber der Start ist ziemlich stark. Weitere Eindrücke findet ihr in unserer Kritik zum Spiel. Eine gute Alternative ist Scarlet Nexus, das zwei unterschiedliche Seiten eines zentralen Handlungsstrangs mit futuristischen Themen darstellt. Weitere Eindrücke zum Anime-Spiel findet ihr in dieser Rezension.

Wer die Action-Einflüsse noch weiter reduzieren will und rundenbasierte Strategie bevorzugt, der wird mit Shin Megami Tensei V eine gute Zeit haben. Der neueste Titel der langjährigen Reihe, die unter anderem Persona hervorgebracht hat, erzürnt Himmel und Hölle mit einem apokalyptischen Abenteuer, das euch die Welt untertan werden lässt. Näheres lest ihr am besten direkt in unserer Review nach. Etwas mehr Story und Fokus auf Kämpfe mit festen Partymitgliedern findet ihr in Bravely Default II, das ihr ebenfalls auf der Nintendo Switch bekommt. Der Grafikstil ist ein bisschen ungewöhnlich, aber das Ende ist sehr stark und es gibt einige wunderschöne Umgebungen. Sogar der Grind fällt in diesem Titel angenehm aus, bestätigt euch unsere Kritik.

Weitere Rollenspiele, die uns 2021 gut gefallen haben:

Neo: The World Ends With You (Nintendo Switch, PC, PS4) - Square Enix hat nach vielen Jahren diese ungewöhnliche Fortsetzung eines stylischen Rollenspiels aufgefahren, das Popkultur, Musik und Graffiti l(i)ebt. Vor allem visuell ist es eine prägnante Erfahrung, doch auch unter der Haube steckt mehr, als man anfangs vermuten würde. Hier findet ihr unsere Rezension zum Spiel.

New World (PC) - Das MMORPG von Amazon Game Studios bietet Online-Rollenspielern einen Schauplatz für groß angelegte Massenschlachten. Die Community bestimmt Wirtschaft und Handel selbst, weshalb Gilden ein wichtiger Teil der Erfahrung sind. Anne verrät euch in ihrer Kritik, was ihr ansonsten noch erwarten dürft.

Pathfinder: Wrath of the Righteous (momentan nur PC) - Owlcat Games hat die Fortsetzung des klassischen Tabletop-Rollenspiels erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Das Game überzeugt seine Spieler mit vielfältiger Charakterentwicklung und massig coolen Fähigkeiten, die im Kampf gegen das Böse zum Einsatz kommen.

Empfehlung für Action-Fans: Monster Hunter Rise ist zur Hälfte Rollenspiel, zur anderen Hälfte ein Action-Game. Der Titel spricht die Jäger und Sammler in uns an und lässt uns auf der Nintendo Switch große Fantasiewesen verprügeln, aus denen ihr mächtige Ausrüstung anfertigt. Nächsten Monat landet der Titel übrigens auf dem PC und falls ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut euch unsere Kritik an.

Persona 5 Strikers (Nintendo Switch, PC, PS4) - Persona schafft es natürlich ebenfalls auf unsere Spiele-des-Jahres-Liste, obwohl dieser Titel nicht direkt bei Atlus entstand. Persona 5 Strikers ist ein Actionspiel aus dem Hause Omega Force, die vor allem Dynasty-Warriors-Games produzieren. Das Game gibt sich Mühe, den Persona-Geist in einem neuen Gewand einzufangen und RPG-Elemente lassen sich deshalb ebenfalls finden. Unsere Analyse findet ihr hinter diesem Link.

Indie-Tipp für iOS-Spieler: Fantasian ist ein auffälliges JRPG vom Studio Mistwalker (Lost Odyssey). Der Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi ist hauptverantwortlich gewesen und sein Einfluss wird an vielen Stellen deutlich. Was ihr außerdem über das Spiel wissen solltet, verraten wir euch in diesem Text.