Lieblinge 2021: Bestes Indie-Spiel

HQ

2021 war ein fantastisches Jahr für Indie-Produktionen, nicht nur weil das Jahr insgesamt etwas verhaltener ausfiel. Die COVID-19-Pandemie sorgte dafür, dass sich große Spiele weiter verzögerten, wodurch viele von uns mehr Zeit für kleinere Games hatten. Die Kreativität der Indie-Teams ist ungebrochen, was wir nicht zuletzt an der breiten Liste wirklich toller Spiele sehen, die uns dieses Jahr im Indie-Sektor umarmten.

Obwohl es schwierig ist, unter all diesen sehr verschiedenen Titeln einen klaren Favoriten zu ermitteln, erinnern wir uns besonders gern an die Zeit mit dem wunderschönen The Artful Escape zurück. Der Titel zeigt auf, wie der junge Francis aus dem Schatten seines Onkels hervortritt und auf einem abgefahrenen Selbstfindungstrip seine musikalische Identität findet. Es ist ein simples 2D-Abenteuer mit gelegentlichen Rhythmusherausforderungen, das uns von einer unglaublichen Kulisse in die Nächste hetzt. Eine einmalige, absolut fantastische Erfahrung, die uns Beethoven & Dinosaur hier bietet (und wie gut ist denn bitte der Name der Entwickler!?). Mit diesem Link gelangt ihr zu unserer Kritik.

Weitere Indie-Empfehlungen aus dem Jahr 2021:

Kena: Bridge of Spirits - Kena ist ein hochwertig produziertes "Indie"-Spiel für PS4, PS5 und PC. Spielerisch ist es sehr traditionell, aber die Produktionswerte heben es auf ein anderes Level. Hier ist der Link zu unserer Kritik.

HQ

Loop Hero - Vorausschauende Planung ist in diesem Roguelike-Legespiel für PC und Nintendo Switch überaus belohnend. Mehr Infos erhaltet ihr in unserer Rezension.

HQ

Inscryption (PC) - Das ist ein unkonventionelles und vielseitiges Deck-Building-Kartenspiel mit Escape-Room-Rätseln. Unsere Review findet ihr an dieser Stelle.

HQ

Subnautica: Below Zero (aktuell nur PC) - In diesem Survival-Game erkundet ihr Unterwasserwelten und eisige Lebensräume. Mit gesammelten Rohstoffen steigert ihr eure Überlebenschancen und stoßt in neue Lebensräume vor. Weitere Infos gibt es in unserer Kritik.

HQ

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Das hier ist ein forderndes 2D-Soulslike in einer Metroidvania-Welt.

HQ

Minute of Islands (PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4) - Studio Fizbin aus Deutschland hat ein hübsches Indie-Abenteuer erstellt. Der auffällig bunte Stil steht im Kontrast zur düsteren Geschichte. Anne verrät euch in ihrer Kritik mehr über das Spiel.

HQ

Death's Door (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Hierbei handelt es sich um ein 3D-Abenteuer aus der Iso-Perspektive im Zelda-Stil. Ihr seid eine Krähe und müsst riesigen Monstern ans Leder. Mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Review.

HQ

Lost in Random (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Dieses düstere 3D-Abenteuer hat einen spannenden Kniff, denn in den Kämpfen entscheidet ein Würfel über eure Attacken. Prägnant ist die verrückte Märchenwelt, über die wir in unserer Kritik ausführlicher sprechen.

HQ

Sable - Xbox- und PC-Spieler dürfen in Shedworks stilisiertem Abenteuer ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen. Freut euch auf ulkige Erkundungsmissionen auf dem Rücken eines Wüstengleiters. In unserer Rezension schauen wir uns die Bestandteile des Spiels genauer an.

HQ

Solar Ash - Heart Machine hat am Rande des Abgrunds eine bunte Welt platziert, in der wir unseren Bewegungsdrang ausleben können. Playstation- und PC-Spieler dürfen dieses Abenteuer erkunden und hier findet ihr unsere Kritik.

HQ

The Gunk - Image & Form lässt PC- und Xbox-Spieler Asteroiden staubsaugen. Unsere Rezension verrät euch, ob sich die Faszination dahinter voll entfaltet.

HQ

Astria Ascending (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Das hier ist ein traditionelles JRPG mit rundenbasierten Kämpfen, fantastischer High-Fantasy-Welt und wundervollem Kunststil.