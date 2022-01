Lieblinge 2021: Bestes Horrorspiel

HQ

2021 war ein tolles Jahr für Horrorspiele, da das Genre vor allem im Indie-Bereich sehr stark vertreten war. Wem eine unangenehme Atmosphäre mit schrecklichen Bildern im Kopf wichtiger ist, als hübsche Spezialeffekte und veredeltes Gameplay, der konnte in diesem Segment in den letzten Monaten viele schaurige Titel für sich entdecken. Die großen Horror-Games sind in der Regel jedoch etwas massentauglicher, weil sie weniger Unzulänglichkeiten bieten und auch etwas zahmer ausfallen. Unsere Liste der besten Horrorspiele von 2021 beweist das:

Resident Evil Village konnte sich 2021 relativ klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. Das überdrehte Actionspiel von Capcom jagt uns durch ein verfallenes Dorf, das von übernatürlichen Monstern besetzt ist. Die Rätsel sind dem Spiel erhalten geblieben, allerdings fällt ein nicht unerheblicher Teil der Gesamterfahrung auf den Überlebenskampf gegen verschiedenste Feinde unterschiedlicher Größe aus. Wem das explosive Actionfeuerwerk zu stumpft wird, dem können wir ein paar Titel empfehlen, in denen Kämpfe eine weniger zentrale Rolle spielen:

The Medium (PC, PS5, Xbox Series) - Blooper Team hat ein atmosphärisches Horrorspiel erstellt, das zwei parallele Welten gleichzeitig darstellt. Der Titel nimmt sich viel Zeit, um seine schaurige Atmosphäre aufzubauen, deshalb wirkt er spielerisch auch ein bisschen altbacken. Dafür unterstützt der Silent-Hill-Komponist Akira Yamaoka den Soundtrack tatkräftig, wie euch unsere Kritik verrät.

HQ

Little Nightmares 2 (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - Mit dieser Fortsetzung liefert Tarsier Studios ein gelungenes 2D-Abenteuer, das mit ungewöhnlichen Bildern und merkwürdig geformten Geschöpfen für Alpträume sorgt, die ihr sicher noch nicht hattet. In unserer Review verraten wir euch mehr darüber.

HQ

The Dark Pictures: House of Ashes (PC, Playstation und Xbox) - In House of Ashes setzt Supermassive Games die Horroranthologie The Dark Pictures fort. Diesmal begleiten wir ein Squad des US-Militärs bei einem Einsatz im Irakkrieg, das während eines Hinterhalts von einem Erdrutsch erfasst wird. Sie finden sich in einem dunklen Loch wieder, in dem unvorstellbare Gefahren auf sie warten. Der cinematografische Präsentationsstil nimmt euch die Action weitestgehend aus der Hand, was sich hervorragend für einen gemeinsamen Horrorabend mit Freunden eignet. Genaueres besprechen wir in unserer Rezension.

HQ

Indie-Tipp: Tormented Souls (Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox) - für Fans alter Resident-Evil-Spiele.