Lieblinge 2021: Beste Action und bestes Kampfspiel

Actionspiele sind ein unglaublich breites Spektrum, denn sie erfüllen heutzutage sehr unterschiedliche Funktionen und Bedürfnisse. Die Konfrontation mit anderen Spielern oder Gefahren, die von den Entwicklern speziell für uns gestaltet wurden, steht im Zentrum dieser Kategorie, doch weil Kämpfe ein zentrales Element so ziemlich aller Games sind, muss man das Genre weiter unterteilen, um Titel sinnvoll miteinander zu vergleichen.

Kampfspiele und klassische Beat' em Ups haben in den letzten Jahren etwas an Fahrt aufgenommen, obwohl das Segment noch immer eine Nische ist. Guilty Gear: Strive tut sich in diesem Bereich sehr deutlich als Sieger hervor, weil Arc System Works mit ihrem jüngsten Titel sehr gute Arbeit geleistet hat und uns gleichzeitig einen der beeindruckendsten Anime-Looks des Jahres präsentiert (mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr an dieser Stelle). Wer sich mit den präzisen Eingaben nicht so recht anfreunden kann und etwas mehr Story braucht, der bekommt von Cyberconnect2 mit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles eine simple Einführung in die Anime- und Manga-Welt des japanischen Autoren Koyoharu Gotouge. Für Fans der Vorlage ist das ein gutes Programm, bestätigt euch unsere Kritik.

Wer einfach nur gemütlich ballern will, der konnte sich 2021 in so einigen kompetenten Titeln verlieren. Halo Infinite haben wir auf den Thron der Schießbuden gesetzt, weil sich der Online-Modus absolut rund spielt. 343 Industries hat mittlerweile klassische Deathmatch-Spiellisten nachgereicht, weil die Spieler keine Lust darauf hatten, ständig nur zielbasierte Spielmodi zu zocken. Spielerisch ist es der beste Shooter, den ihr momentan findet. Hier findet ihr unsere Kritik zum Online-Modus des Sci-Fi-Abenteuers.

Weitere Actionspiele, die uns 2021 gut unterhalten haben:

Far Cry 6 (PC, Playstation und Xbox) - Ubisoft lässt euch in ihrem Open-World-Actionspiel Guerilla-Kämpfer und Super-Terrorist sein. Die offene Inselwelt von Yara versprüht ausladendes Urlaubsfeeling, das eigentlich nur von den ständigen Explosionen getrübt wird. Die Entwickler versuchen uns davon zu überzeugen, dass wir eine Revolution starten, aber die Handlung bleibt bis zuletzt unglaubwürdig. Sie dient als Snack zwischen dem vielen Geballer, das natürlich die primäre Motivation beim Spielen ist. Mehr Eindrücke zum neuen Far Cry findet ihr an dieser Stelle.

Call of Duty: Vanguard (PC, Playstation und Xbox) - Im neuen Call of Duty durchlebt Activision erneut den Zweiten Weltkrieg. Die Umgebungen lassen sich mittlerweile ein bisschen zerstören und der Online-Bereich startet mit jeder Menge Inhalten. Das hochwertig produzierte Gesamtpaket überzeugt in erster Linie mit seinem puren Umfang, obwohl die Zombies-Fans aktuell noch düster aus der Wäsche schauen. Der Ego-Shooter wird sich in den kommenden zwölf Monaten weiterentwickeln, bis er gegen eine frischere Installation ausgetauscht und schließlich vergessen wird. Unsere Kritik verrät euch alles Weitere.

Back 4 Blood (PC, Playstation und Xbox) - Back 4 Blood ist eine stumpfe Schießbude, in der ihr euer Hirn schon am Eingang bei den Zombies abgeben könnt. Ihr braucht schnelle Reflexe, solltet euch unbedingt mit eurem Team absprechen und müsst häufig improvisieren, wenn ihr überleben wollt. Der Titel spricht Fans von Left 4 Dead an und er gibt uns verschiedene Anpassungsoptionen an die Hand, damit die Erfahrung nicht zu einseitig wird. In unserer Kritik beleuchten wir die Gameplay-Schleife ausführlicher.

Outriders (PC, Playstation und Xbox) - Dieses Actionspiel hat viel Aufmerksamkeit erhalten, weil Square Enix die Kunden eines Microsoft-Abonnements darauf ansetzen konnte. Der Titel versetzt euch auf einen unbekannten Alien-Planeten, auf dem ihr allerhand übernatürliche Lebewesen abschießen könnt. Es ist ein überraschend gewitzter Cover-Shooter, der abwechslungsreiche Klassen mitbringt. Nächstes Jahr sollen neue Inhalte in das Spiel gelangen, mehr Details findet ihr in unserer Kritik.

Resident Evil Village (PC, Playstation und Xbox) - Das neueste Resident Evil ist kein klassisches Actionspiel, doch es wird wieder viel geballert. Diesmal reisen wir in ein verlassenes Dorf, in dem sich schimmelnde Monster ausgebreitet haben. Der Survival-Horrortitel schränkt euch an vielen Stellen ein, doch die Munitionsknappheit gehört in diesem Genre eben dazu. Neben den bildschirmfüllenden Bossmonstern gibt es jede Menge Schreckmomente. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann klickt auf unsere Kritik.

Monster Hunter Rise (Nintendo Switch und sehr bald auch PC) - Auf der Switch konnten Fans von Monster Hunter in diesem Jahr nach Kamura reisen, um eine prophezeite Katastrophe abzuwenden. Der Titel stellt inzwischen auch auf der Nintendo-Hardware zusammenhängende Gebiete dar und es gibt neue Bewegungsfähigkeiten, die den Kämpfen mehr Dynamik verleihen. Für die großen Biester braucht ihr einen langen Atem, denn da der Titel zur Hälfte Rollenspiel ist, müsst ihr einige Zeit in die Herstellung und Veredlung eurer Ausrüstung investieren. Unsere Kritik spricht auch diesen Aspekt an.

Returnal (PS5) - Das Sci-Fi-Roguelike fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Housemarques Third-Person-Spiel fordert seinen Spielern mechanische Fähigkeiten ab, doch es gibt im Austausch dafür spannende Alien-Welten und eine sehr vage erzählte Geschichte preis. Eine genaue Beschreibung der Spielstruktur findet ihr in unserer Rezension.