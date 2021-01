Lieblinge 2020: Platz 3 - Ghost of Tsushima

You're watching Werben

Sucker Punchs neues Abenteuer Ghost of Tsushima spielt im späten 13. Jahrhundert und es beschäftigt sich mit einer fiktiven Interpretation einer Invasion Japans durch die Mongolen. Titelheld Jin Sakai überlebt den Frontalangriff der brutalen Feinde nur knapp und muss anschließend mitansehen, wie die Invasoren sein Vaterland verwüsten. Um seine Heimat zu befreien muss er den ehrwürdigen Kodex der Samurai brechen, was dem jungen Mann schwer zu schaffen macht und auch bei seinen Verbündeten nicht nur Wertschätzung hervorruft.

Ghost of Tsushima demonstriert uns eine abwechslungsreiche Handlung mit einem Erzählstil, der primär auf der Interaktion von Charakteren basiert. Die Auseinandersetzung mit dem Khan ist das narrative Zentrum des Spiels und viele Nebenquests, sowie die Handlungsstränge von Jins Verbündeten hängen eng mit diesem Konflikt zusammen. Sucker Punch zeigt uns jedoch keine strahlenden Kriegshelden, die immer das Richtige tun und nur ein bisschen Hilfe brauchen. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Menschen, die im Antlitz des eigenen Versagens falsche Entscheidungen getroffen haben und darunter leiden.

Aufgelockert wird diese schwere Stimmung von einer weitläufigen Spielwelt, die malerisch bunt inszeniert wurde. In Tsushima bereisen wir eisige Gipfel, goldene Laubwälder und bunte Blumenwiesen in allen Formen und Farben. Die vielfältigen Biome wechseln sich mit sanften Hügeln und üppigen Bambuswäldern ab, was der Insel eine herrliche Frische verleiht. Verschiedene Nebenaktivitäten fördern Jin als Samurai und als existierende Person in dieser sich wandelnden Welt. Dabei werden ruhige Gedichte, der Besuch von heißen Quellen und die investigative Recherche mystischer Gedichte, die uns zu erinnerungswürdigen Orten bringen, sehr schön miteinander vermischt.

Die Kampfmechaniken in Ghost of Tsushima stechen aus all den soliden Gameplay-Elementen positiv hervor, weil die Entwickler versucht haben, dem Schwertkampf gewichtige Entscheidung hinzuzufügen. Statt blind vor Wut auf seine Feinde einzudreschen, empfiehlt sich die methodische, defensive Vorgehensweise, die geduldige Spielernaturen belohnt. Ziel einer Konfrontation ist meist der kritische Gegenschlag, der einen Feind mit einem einzigen Streich eliminiert. Bekannte Stealth- und Fernkampf-Optionen sind aber ebenfalls vorhanden und sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Darüber hinaus hat Sucker Punch eine kostenlose Mehrspielererweiterung erarbeitet, die sich zwar vor allem auf diese Kampfkomponenten verlässt, ästhetisch aber ebenfalls einiges zu bieten hat. Wer gerne im Koop mit Freunden spielt, kann sich als einer von vier Klassen mit tatkräftiger Verstärkung den Invasoren Tsushimas entgegenstellen. In der überschaubaren Beschäftigung kann man durchaus noch einige Stunden verlieren, falls ihr die ausgedehnte Geschichte von Jin Sakai irgendwann abgeschlossen haben solltet.

Ghost of Tsushima ist allerdings mehr als die Summe seiner soliden Mechaniken. Obwohl wir die Open-World-Formel bereits etliche Male gesehen haben und sich die Erfahrung im späteren Spielverlauf etwas streckt, ist das Ergebnis eines der raffiniertesten Games, das ihr aktuell auf den Playstation-Konsolen spielen könnt. Sucker Punch hat in diesem Abenteuer eine schöne und respektvolle Interpretation eines ikonischen Moments in der japanischen Geschichte eingefangen, die von einem lebendigen Kunststil geprägt und nicht zuletzt auch definiert wird. Diese herausragende Vision weckt in uns den Wunsch nach einer einfacheren Zeit, in der man sich auf seine eigenen Emotionen konzentrieren konnte und mit der Natur im Einklang stand.