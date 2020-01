Lieblinge 2019: Bestes Debüt

Selbst die größten Entwickler haben mal klein angefangen und in dieser Kategorie wollen wir jene Studios feiern, die sich zum ersten Mal gezeigt haben - egal in welcher Form oder Größe. Hier sind die aus unserer Sicht besten Debüts von 2019.

5. Gabe Cuzzillo mit Ape Out - Mit seinem jazzigen Soundtrack und der auffälligen Top-Down-Optik hat uns Ape Out dieses Jahr sehr beeindruckt. Eigentlich ist es nicht Cuzzillos erstes Spiel, aber es ist das erste Projekt, für das er sich selbst Unterstützung des Verlags Devolver Digital organisieren musste. Und es ist auch sein erstes Game, für das er die Leute zahlen lässt, was uns für einen Platz auf dieser Liste genügt. Ape Out ist ein blutiges und gewalttätiges Spiel, aber es wurde mit einer visuellen Klarheit realisiert, die wahrhaft beeindruckt. Es ist das großartige Debüt eines Entwicklers, den wir in Zukunft genauer im Auge behalten werden.

4. MegaCrit mit Slay the Spire - Die Qualität von Slay the Spire war keine allzu große Überraschung, denn schon die Early-Access-Phase konnte überzeugen. Trotzdem musste das Studio den ersten guten Eindruck auch in der fertigen Version bestätigen und das ist ihnen unserer Meinung nach hervorragend gelungen. Das Feedback der Community half dabei, dass Spiel auszubalancieren und zu formen, sodass MegaCrit einen packenden Deck-Builder mit Roguelike-Elementen schaffen konnte, der uns förmlich in seine Gameplay-Schleife einsaugt. Es mag nicht das schickste Spiel des Jahres sein, aber es macht extrem süchtig.

3. Mobius Digital mit Outer Wilds - Ein weiteres Spiel, dessen Qualität zu erahnen war. Das Spiel landete auf unserem Radar, nachdem es 2015 die Independent Games Festival Awards gewann. Entwickler Mobius Digital hat schon vorher Spiele veröffentlicht, doch nicht unter dem neuen Namen Team Outer Wilds. Das Zeitschlaufen-Gameplay im Mittelpunkt dieses Abenteuers ist mit nichts zu vergleichen, was wir in der Vergangenheit gespielt haben. Ein wahrhaft innovativer Titel.

2. Kojima Productions mit Death Stranding - Hideo Kojimas Trennung von Konami ist gut dokumentiert, ebenso wie sein Comeback mit einem neuen, eigenen Team - Kojima Productions. Sein neugeformtes Studio begann sofort mit der Arbeit an Death Stranding, einem neuen und einzigartigen Abenteuer mit einigen echten Hollywood-Stars. Die Spieler müssen verschiedene Güter durch eine trostlose Welt voller gefährlicher Kreaturen und Umweltgefahren transportieren. Der Hype war Dank des großen Namens und der Tatsache, dass es der erste Titel des Studios war, grenzenlos, aber Death Stranding konnte abliefern.