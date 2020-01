Lieblinge 2019: Beste Akustik

Wir haben in diesem Jahr viele qualitativ hochwertige Spiele gesehen. Obwohl der Mix aus Grafik, Gameplay und narrativem Design bereits für sich genommen zu großartigen Kernerlebnissen sorgt, helfen stimmige Melodien häufig dabei, bestimmte Situationen besser und länger im Kopf zu behalten. Wir haben eine musikalische Reise in das kollektive Gamereactor-Kurzzeitgedächtnis unternommen und eine Top-5-Liste von Spielen mit großartigem Sound-Design und fesselnder Musik zusammengestellt, die uns aus diesem Jahr begeistern konnten.

5. Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda von Brace Yourself Games - Rhythmusspiele haben im Laufe der Jahre einen beachtlichen Weg zurückgelegt und im letzten Jahr wurden in diesem Segment einige herausragende Erfolge verzeichnet (einschließlich dem VR-Abenteuer Beat Saber und das tolle audiovisuelle Erlebnis Sayanora Wild Hearts). 2019 ist unter anderem Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer zu hören gewesen, ein Spiel, das sich - wie der Name schon sagt - die Kernelemente des exzellenten Crypt of the Necrodancer leiht und die wunderbare Welt von Zelda darunterlegt. Wir sehen die unverkennbaren Dungeons des Spiels und eine perfekte Verschmelzung der eingängigen Melodien, die zum Mitwippen einladen. Das Ergebnis ist eine ansteckende, unterhaltsame Roguelite-Erfahrung, die das Beste aus beiden Welten bietet und eine einladende Schwierigkeitskurve bietet.

4. Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward - Call of Duty war schon immer voller Action, aber das Sound-Design des diesjährigen Reboots hebt die digitale Kriegsführung auf die nächste Ebene - nicht zuletzt dank der detaillierten Bemühungen von Infinity Ward, jede Waffe im Spiel so realistisch wie möglich klingen zu lassen. Die Geräusche werden hallen und klingen abhängig von unserer Position zu ihnen und den Umgebungen im Spiel anders. Die Waffen sind nur ein kleiner Teil der Gesamterfahrung, da wir ständig durch Hubschraubergeräusche, massive Explosionen und den Schreien des Schlachtfelds aufgepeitscht werden. In der Vergangenheit hatten wir bereits einige Male das Gefühl, uns auf einem Schlachtfeld zu befinden, doch erst das gewichtige und wirkungsvolle Sound-Design von Modern Warfare trägt dazu bei, die Serie diesbezüglich zu verbessern.

3. Ape Out von Gabe Cuzzillo - Ape Out ist eines der stylischsten Spiele des Jahres, obwohl die Brutalität der dargestellten Gewalt aufgrund ihrer Häufigkeit irgendwann zwangsläufig abstumpft. Wir spielen einen Affen, der aus einer Einrichtung auszubrechen versucht. Das ist die simple Prämisse eines animalischen Amoklaufs, in dem alles und jeder, der sich uns in den Weg stellt, von unserer brachialen Kraft auseinandergerissen und anschließend an die umliegenden Wände verteilt wird. Die einzigartige visuelle Identität des Spiels ist nur ein Teil der Anziehungskraft von Ape Out - der Soundtrack ist ebenso wichtig, um die absurde Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Die jazzige Musik, die unseren Todestanz begleitet, passt sich vollständig der Erfahrung auf der Leinwand an und reagiert auf jeden Schlag und Treffer, was zu einer chaotischen Freestyle-Symphonie der gewaltsamen Zerstörung führt.

2. Untitled Goose Game von House House - Dan Goldings Soundtrack für Untitled Goose Game kam beinahe nie zustande. Früher gab es keinen festen Plan, Musik in das Spiel zu implementieren, doch Feedback zu einem Trailer änderte die Meinung des Teams schließlich. Die Fans mochten die Preludes von Claudé Debussy und bestanden darauf, dass es in das finale Spiel aufgenommen wurde. Diese wunderbar zarten, musikalischen Arrangements wurden anschließend in einen adaptiven Soundtrack umgewandelt, der uns durch ein verschlafenes britisches Dorf führt, in dem dieses Abenteuer spielt. Dadurch wurde eine schöne spielerische Erfahrung etwas persönlicher, denn neben dem unverwechselbaren visuellen Stil sorgt das unauffällige Hörerlebnis dafür, dass wir das entzückende Gequake niemals vergessen werden können.