Lidia Sobieska kämpft in Tekken 7 für Polen

Die polnische Ministerpräsidentin Lidia Sobieska ist die nächste Kämpferin, die sich Tekken 7 anschließt. Die Politikerin wird zusammen mit ihrem eigenen Level "Island Paradise" ab dem 23. März in allen Versionen des Spiels verfügbar sein. Sobieskas Kampfstil erinnert uns auf dem ersten Blick an Hitomi aus Dead or Alive, da sie etwas bodenständiger auftritt als viele andere Damen aus der Tekken-Serie. Dem Trailer nach zu urteilen, hat sie ein recht unspektakuläres Moveset mit guten Konter- und Air-Juggling-Fähigkeiten. Wie Publisher Bandai Namco klarstellt, schließt die gute Dame die vierte "Saison" des Spiels ab. Einzeln sollte die Dame rund 6 Euro kosten, der neue Schauplatz kostet extra.

Hier seht ihr die neue Kämpferin in Aktion.