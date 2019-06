Lichtspiele im Direktvergleich: Neue Screenshots von F1 2019

Codemasters und Koch Media starten ihre Motoren, um F1 2019 am 28. Juni auf PC, PS4 und Xbox One zu bringen. Sie haben uns erst kürzlich in einem Screenshot-Vergleich die grafischen Sprünge zwischen dem neuen Ableger und dem letzten Rennspiel präsentiert, nun versuchen sie das noch einmal von einem anderen Winkel.

Die Entwickler haben das Atmosphären-System aus F1 2018 als Basis genutzt, um die Lichtspiegelungen im neuen Rennspiel realistischer darzustellen. Das soll vor allem bei Nachtrennen deutlich werden, erklärt Art-Director Stuart Campbell.

"Mit Hilfe dieses Systems erhalten wir auf den Strecken in der Nacht einen atmosphärischen Dunst, der den Eindruck von mehr räumlicher Tiefe vermittelt. Auf diesen Strecken ist jede Menge Staub in der Luft und in der Nacht interagiert dieser sehr stark mit der Streckenbeleuchtung. Diese atmosphärischen Details helfen sehr gut dabei, der gesamten Szene noch mehr Realismus einzuhauchen."

Überarbeitet wurde zudem, wie sich das Licht im Raum verteilt und wie verschiedene Oberflächen reflektieren. F1 2018 hatte solche Spiegelungen nur in einem sehr grundlegenden Stadium, doch F1 2019 beachtet sogar die Beschaffenheit der Reflektionsfläche. Wie Campbell bestätigt, profitieren davon vor allem die Fahrzeuglackierungen:

"Sie greifen unzählige Details von all den seitlichen Streckenbeleuchtungen auf und sehen so unglaublich realistisch aus, dass man fast denken könnte, man sähe eine TV-Übertragung der Formel 1."

Ihr könnt euch von all dem einen eigenen Eindruck verschaffen, auf den unteren Screenshots. Verratet uns noch, ob ihr ebenso beeindruckt seid, wie der Entwickler: