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Liam Rosenior wurde im Januar als neuer Trainer von Chelsea bis 2032 für sechseinhalb Saisons verpflichtet; viereinhalb Monate später wurde er entlassen, was den Verein schlechter zurückließ, als er ihn vorfand: Im Januar belegten sie den fünften Platz in der Champions League, 17 Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal; jetzt sind sie Achter und 22 Punkte hinter dem Tabellenführer Manchester City ... und mit einem Spiel weniger gegen mindestens drei Teams, die sie in der Liga überholen könnten, falls sie an diesem Wochenende gewinnen: Brentford, Everton und Sunderland.

Rosenior startete gut, gewann acht seiner ersten elf Spiele, schied aber im Carabao Cup gegen Arsenal aus und schied später in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus und, noch besorgniserregender, eine Niederlagenserie von fünf Spielen, erstmals seit 1993 ... in der Chelsea kein einziges Tor erzielte, erstmals seit 1912!

"Im Namen aller beim Chelsea FC möchten wir Liam und seinem Team für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit beim Verein ausdrücklich danken. Liam hat sich nach seiner Ernennung zur Saisonmitte stets mit höchster Integrität und Professionalität verhalten", teilte der Verein in einer Stellungnahme mit.

"Dies war keine Entscheidung, die der Verein leichtfertig getroffen hat, aber die jüngsten Ergebnisse und Leistungen sind unter die erforderlichen Standards gefallen, und es gibt in dieser Saison noch so viel zu tun. Alle beim Chelsea FC wünschen Liam viel Erfolg für die Zukunft. " Calum McFarlane wird die Rolle des Cheftrainers interimistisch bis zum Saisonende übernehmen, in der Hoffnung, sich für eine europäische Qualifikation zu qualifizieren. Chelsea hat an diesem Sonntag außerdem ein FA-Cup-Halbfinale gegen Leeds.

Während Chelsea seine Notlage verkündet, berichtet SkySports, dass je mehr Rosenior seine Ideen umsetzen durfte, desto schlechter das Team wurde. Seine Gewinnquote in seinen ersten elf Spielen lag bei 72 %, aber in den letzten zwölf Spielen lag sie bei 25 %. Insgesamt 11 Siege, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen in der kürzeren Amtszeit eines Chelsea-Trainers, 23 Spiele in vier Monaten.