Liam Rosenior bestreitet seinen großen ersten Test als Chelsea-Trainer im EFL-Cup-Halbfinale gegen Arsenal und gilt als Favorit auf den Sieg in England in dieser Saison. Rosenior ist jedoch der Meinung, dass er bereits "die Ressourcen zum Sieg" hat, da er sich auf das Spiel am Mittwoch um 20:00 GMT und 21:00 Uhr MEZ vorbereitet.

Rosenior hat bereits bei seinem Debüt mit Chelsea gewonnen, am vergangenen Wochenende bei einer 1:5-Klatsche gegen Charlton, einen Zweitligisten im FA Cup. Gegen Arsenal zu spielen ist eine andere Geschichte, aber Rosenior sagt: "Wir arbeiten taktisch an Arsenal, seit ich zum Verein kam. Sie haben alle ihre Spiele gesehen, jeden Aspekt ihres Spiels analysiert, einschließlich Standardspielzügen, in denen sie sehr gut sind."

"Ich würde gerne sechs Jahre oder länger hier sein. Aber um das zu erreichen, muss man anfangen zu gewinnen. Mein Fokus liegt darauf, dass ich Ideen darüber habe, wie das Team in ein oder zwei Jahren aussehen sollte. Ich habe hier bereits Ressourcen, um zu gewinnen. Die Jungs haben heute sehr, sehr gut trainiert. Wir werden in den kommenden Tagen eine Entscheidung über das Team treffen und das Spiel angreifen", sagte der ehemalige Straßburger-Trainer (über Reuters).

Das Rückspiel des EFL-Cup-Halbfinales findet am 3. Februar statt. Manchester City hat sich bereits einen großen Vorteil erspielt, indem sie Newcastle am Dienstag auswärts mit 2:0 besiegt haben.