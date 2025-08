Liam Neesons Die nackte Kanone markiert seinen größten Hit seit Taken 3

HQ

Eine der größten Kinoüberraschungen in diesem Jahr war Liam Neesons Comeback im Reboot von Die nackte Kanone, das seit seiner Premiere weltweit fast 30 Millionen Dollar eingespielt hat. Damit ist es Neesons größter Kassenerfolg seit Taken 3, der 2014 in die Kinos kam.

The Naked Gun wird auch als warmes und willkommenes Revival für erwachsenenorientierte Komödien im Kino gefeiert, ein Genre, das seit Jahren stagniert und von einigen Seiten sogar als einer der unterhaltsamsten Filme des Jahrzehnts bezeichnet wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich das Wagnis von Paramount auszahlt, trotz eines Produktionsbudgets von fast 40 Millionen Dollar.

Dies ist ein starker Kontrast zu Neesons und MacFarlanes vorheriger Zusammenarbeit, dem schmerzhaft schlechten A Million Ways to Die in the West, das sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell floppte.

Aber es ist nicht nur Neeson, die allen die Show stiehlt, auch Pamela Anderson wurde für ihre Leistung gelobt, wobei Kritiker anmerkten, dass ihre Anwesenheit zu gleichen Teilen Nostalgie und Frische mit sich bringt.

