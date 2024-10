Liam Neesons Tage als Actionfilmstar sind fast vorbei

HQ

Obwohl er 72 Jahre alt ist, hat Liam Neeson nicht aufgehört, seine Fans und Action-Zuschauer auf der ganzen Welt mit intensiven und spannenden Filmen zu versorgen. Neeson hat jedoch verraten, dass seine Zeit als Actionfilmstar zu Ende geht, worüber er kürzlich in einem Interview mit People sprach.

Auf die Frage, wie lange er noch in die Welt der Action eintauchen will, antwortete Neeson: "Ich bin 72 – das muss irgendwann aufhören. Man kann das Publikum nicht täuschen. Ich möchte nicht, dass Mark meine Kampfszenen für mich kämpft. Vielleicht Ende nächsten Jahres. Ich denke, das war's."

Neeson ist an einer ganzen Reihe von kommenden Projekten unterschiedlicher Größe beteiligt, wobei das größte der Neustart von The Naked Gun ist, bei dem er Frank Drebin seinen Stempel aufdrücken soll. Er wird auch in einigen anderen Werken mitspielen, darunter eine Run All Night Fortsetzung, eine Fortsetzung von Ice Road und das kommende Absolution. Unnötig zu erwähnen, dass Neeson sich an der Action satt sehen wird, bevor er es an den Nagel hängt.