Liam Neeson wird in The Naked Gun gelobt - die ersten Reaktionen sind unglaublich positiv

Knapp zwei Wochen vor dem Start von The Naked Gun in die Kinos kommen die ersten Reaktionen auf die Vorabvorführungen - und sie sind überwältigend positiv. Der Film, ein Revival der beliebten Slapstick-Serie, die durch Leslie Nielsen berühmt wurde, wird auf die bestmögliche Art und Weise als "herrlich dumm" beschrieben, wobei Liam Neeson für seine Leistung als Frank Drebin Jr. großes Lob erntete.

Kritiker schwärmen von Neesons überraschend scharfem komödiantischem Timing, wobei Jimmy Theo von JoBlo ihn als "perfekt in der Rolle" bezeichnete und auch Pamela Anderson für ihre beeindruckende komödiantische Wendung hervorhob. Jim Hemphill von IndieWire ging sogar so weit zu sagen, dass "wenn es Gerechtigkeit auf der Welt gäbe, würde Liam Neeson einen Oscar gewinnen" und nannte den Film "von Anfang bis Ende klug und lustig".

Variety schloss sich dem Lob an und merkte an, dass sich der Film genauso anfühlt wie "die alten Leslie Nielsen-Filme, mit denen ich aufgewachsen bin", während Digital Spy ihn als "den lustigsten Film seit langem" bezeichnete. Das klingt alles sehr vielversprechend - und wir werden es mit Sicherheit herausfinden, wenn The Naked Gun am 1. August in die Kinos kommt.

Bist du bereit für einen brandneuen Cop-Unsinn?