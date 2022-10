Liam Neeson im Gespräch für The Naked Gun Reboot

HQ

Fragen Sie Leute, die in den 70er oder 80er Jahren geboren wurden, was der lustigste Film ist, der jemals gedreht wurde, und die Chancen sind ziemlich groß, dass eine überraschend große Menge The Naked Gun beantworten wird.

The Naked Gun: From the Files of Police Squad wurde 1988 veröffentlicht und war eine Fortsetzung der Fernsehserie Police Squad mit dem verstorbenen Leslie Nielsen als Detective Frank Drebin. Es wurde unglaublich populär dank der extrem hohen Anzahl von cleveren Witzen, die überall Schläge warfen.

Jetzt wurde ein Reboot von Paramount grünes Licht gegeben und Liam Neeson (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Taken) gilt als Hauptprotagonist, der eher Drebins Sohn sein könnte, als Frank Drebin zu spielen. Es gibt auch einige andere interessante Namen, die mit dem Reboot von The Naked Gun verbunden sind.

Der Regisseur von Chip 'n Dale: Rescue Rangers, Akiva Schaffer, wird Regie führen und er bringt die Drehbuchautoren Alec Sulkin und Mark Hentemann aus demselben Film mit. Der amerikanische Vater und Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane ist als Produzent bestätigt.

Neeson bestätigte zwar, dass er vor zwei Jahren mit MacFarlane über ein The Naked Gun-Reboot gesprochen hatte, aber da seitdem nichts gehört wurde, gingen die meisten davon aus, dass es nie zustande kam.

Danke Deadline