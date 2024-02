Liam Neeson fühlte sich durch den Hass der Fans auf Jar Jar Binks beleidigt

HQ

Wir alle erinnern uns daran, wie unbeliebt Jar Jar Binks war, der 1999 in Star Wars: Episode I - The Phantom Menace mit einem seltsamen Blick herumsprang und wie eine Kinderprogrammfigur klang. Die Fans haben Jar Jar gehasst und die Fans hassen Jar Jar immer noch, etwas, mit dem Liam Neeson überhaupt nicht einverstanden ist. Tatsächlich fühlte sich der Taken -Schauspieler (der natürlich im selben Film die Figur Qui-Gon Jinn verkörpert) durch den Hass derJar Jar Fans beleidigt und verletzt.

Im Gespräch mit Empire sagte Neeson: "Ahmed [Best] war so lustig und einfallsreich. Ich und Ewan waren persönlich verletzt und beleidigt durch die kritische Reaktion auf die Figur."

Was hältst du von Jar Jar Binks ?