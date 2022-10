Liam Hemsworth übernimmt die Rolle des Geralt von Riva

HQ

Netflix hat gerade angekündigt , dass The Witcher eine vierte Staffel bekommen wird, bevor die dritte überhaupt Premiere hat, so dass es wenig Zweifel gibt, dass Netflix wirklich an die Serie glaubt. In gleicher Weise nutzt Henry Cavill jedoch die Gelegenheit, um bekannt zu geben, dass er die Serie nach der dritten Staffel verlassen und durch Liam Hemsworth ersetzt wird.

Henry Cavill schreibt in einem Statement:

"Meine Reise als Geralt von Riva war voller Monster und Abenteuer, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfes übernehmen. Wie bei den größten literarischen Charakteren gebe ich die Fackel mit Ehrfurcht an die Zeit weiter, die ich damit verbracht habe, Geralt und Begeisterung zu verkörpern, um Liams Interpretation dieses faszinierendsten und nuanciertesten Mannes zu sehen. Liam, guter Herr, dieser Charakter hat so eine wunderbare Tiefe, genieße es, einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst."

Liam Hemsworth sagte auch:

"Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Möglichkeit, Geralt von Riva zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel in die Hand gibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfes für das nächste Kapitel seines Abenteuers zu übernehmen. Henry, ich bin seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du diesem geliebten Charakter gebracht hast. Ich habe vielleicht ein paar große Stiefel zu füllen, aber ich bin wirklich aufgeregt, in die Welt von The Witcher einzutreten."

Henry Cavill wird, wie wir kürzlich erfahren haben, in einem kommenden Film wieder Superman spielen, vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass er das Schwert niederlegt und es Liam Hemsworth übergibt.

Was hältst du von Liam als Geralt?