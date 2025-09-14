Liam Hemsworth schlüpft im neuen Witcher-Teaser in die Fußstapfen von Henry Cavill

HQ

Seit Henry Cavill seinen Ausstieg aus der Netflix-Serie The Witcher angekündigt hat, sind die Fans offen skeptisch, was die Zukunft der Serie angeht. Diese Ungewissheit wurde noch größer, als bestätigt wurde, dass Liam Hemsworth in die Rolle des silberhaarigen Monstertöters schlüpfen würde. Cavills grüblerische Interpretation von Geralt von Riva war zu einem bestimmenden Element der Serie geworden, und viele bezweifelten, dass irgendjemand mit seiner Kombination aus körperlicher Präsenz und dezentem Charisma mithalten konnte.

Jetzt hofft Netflix, ein paar Leute umzustimmen. Der Streamer hat gerade den ersten offiziellen Teaser für Staffel 4 veröffentlicht, der uns den bisher besten Blick auf Hemsworth bietet, der Geralts ikonische Klinge schwingt. In dem kurzen, aber schlagkräftigen Clip liefert sich Hemsworth einen brutalen Zusammenstoß mit einer übernatürlichen Kreatur, bei dem er mit dem gleichen bewussten Stil ausweicht und pariert, den Cavill in die Figur eingebracht hat. Es ist eine bewusste Demonstration von Action und Atmosphäre - eindeutig mit der Absicht, den Fans zu versichern, dass der Schwertkampf und die Monsterjagd so wild wie eh und je sind.

Neben dem Teaser bestätigte Netflix auch das wichtige Veröffentlichungsdatum: The Witcher wird am 30. Oktober zurückkehren und bekannte Gesichter wie Ciri und Yennefer zurückbringen und gleichzeitig neue Bedrohungen auf dem gesamten Kontinent einführen. Die Showrunner haben eine düsterere, politisch aufgeladenere Staffel versprochen, die sowohl Geralts moralischen Kompass als auch seine Kampffähigkeiten auf die Probe stellen wird. Ob Hemsworth wirklich in Cavills Fußstapfen treten kann, bleibt die große Frage. Aber wenn der Teaser ein Hinweis ist, zielt die Serie darauf ab, den typischen Mut und die High-Stakes-Action intakt zu halten.

Bist du bereit, diesem neuen Geralt eine Chance zu geben?