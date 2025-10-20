Liam Hemsworth neckt einen sanfteren und emotionaleren Geralt

HQ

Es sieht so aus, als würden wir eine ganz andere Version des schwertschwingenden Abenteurers aus Kaer Morhen serviert bekommen, wenn die vierte Saison von The Witcher Ende des Monats erscheint. Zumindest, wenn man Liam Hemsworth Glauben schenken darf, der die Rolle nach Henry Cavill übernommen hat. In einem neuen Interview spricht der Schauspieler darüber, dass er nicht die Arbeit eines anderen Mannes kopieren oder nachahmen will, sondern versucht, sich selbst einzusetzen und Geralt nach seinen eigenen Bedingungen zu interpretieren.

Das Ergebnis ist ein Charakter, den er als weitaus emotionaler, verletzlicher und ein bisschen unsicherer beschreibt. Im Gespräch mit IGN sagte Hemsworth:

"Ich wollte, dass es in der Lage ist, diese Momente, in denen er sich öffnet, ein wenig mehr zu zeigen. Meine Interpretation dieser Figur ist, dass Geralt eine zutiefst einfühlsame Person ist. Auch wenn er ein sehr isoliertes Leben geführt hat und nur ungern bereit ist, sich Menschen gegenüber zu öffnen oder verletzlich zu sein, abgesehen von, sagen wir, Ciri und Yen und Jaskier...

An diesem Punkt der Geschichte sehen wir, wie er wirklich viele Veränderungen durchmacht. Also wollte ich mir diese Momente verdienen. Denn wenn wir ihn finden, hat er es mit Zweifeln zu tun. Er hat zu kämpfen. Er ist sich wirklich unsicher... Er ist gerade verletzt, also ist er sich nicht sicher, ob er, selbst wenn er Ciri findet, tatsächlich in der Lage sein wird, sie zu retten, ob er die Kraft und die Fähigkeit hat, sie zu retten.

Es ist allein die Tatsache, dass er in der Lage ist, mit seinen Freunden verletzlich zu sein und diese auserwählte Familie zu treffen, dass er sich auf sie stützen und den Mut und die Kraft finden kann... Diese Idee der Wahlfamilie ist es, die ihn wirklich vorantreibt und motiviert, weiterzumachen."

Mit anderen Worten, es sieht so aus, als hätten Geralts frühere Abenteuer ihn sowohl körperlich als auch geistig eingeholt. Und am 30. Oktober werden wir sehen, wie unterschiedlich Hemsworths Herangehensweise an die beliebte Figur ist.

Freust du dich schon auf die neue Saison von The Witcher ?