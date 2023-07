Li Mei und Tanya haben einige coole Todesfälle in Mortal Kombat 1

HQ

Vor zwei Wochen wurden wir mit einem Mortal Kombat 1-Trailer verwöhnt, der die Hintergrundgeschichte der Lin Kuei in diesem neu gestarteten Universum enthüllte, und jetzt ist es an der Zeit, den Fokus auf einen anderen beliebten Teil des Franchise zu legen.

Der erste Trailer, den wir von Mortal Kombat 1 auf der San Diego Comic-Con erhalten haben, richtet seinen Blick auf die Umgadi. Es beginnt damit, dass wir sehen werden, wie Mileena im Story-Modus des Spiels zu ihrem hübschen Lächeln gekommen ist, bevor wir einige der Dinge zeigen, die Li Mei, Tanya und Baraka tun können, und uns Einblicke in Darrius und Goro als Kameo-Kämpfer geben. Sagen wir einfach, die Männer sehen am Ende dieser Kämpfe nicht so gut aus...