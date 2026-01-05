LG stellt einen KI-gestützten Roboter vor, der für Hausarbeiten entwickelt wurde

HQ

Die CES ist immer voller seltsamer und wunderbarer technologischer Innovationen, und zu diesem Zweck hat das riesige LG einen Einblick in einen brandneuen, KI-gestützten Robotergefährten gezeigt.

Bekannt als CLOiD ist dieser Roboter als Haushaltspartner konzipiert, der die Lasten vieler Hausarbeiten und alltäglicher Aufgaben übernimmt. Das geschieht, indem man sich mit Haushaltsgeräten verbinden kann, Aufgaben koordiniert und ansonsten regelmäßige Aufgaben aus den Händen nimmt – sei es Wäsche machen, Kleidung danach falten, Sachen aus dem Kühlschrank holen oder sogar Lebensmittel in den Ofen stecken, um die Frühstückszubereitung zu erleichtern.

Der CLOiD ist mit einem Gehäuse ausgestattet, der eine Kopfeinheit, einen Oberkörper, zwei gelenkige Arme und eine Radbasis umfasst, und verwendet autonome Fahrtechnologie, die durch LGs Roboterstaubsauger perfektioniert wurde. Natürlich wird ein solches Gerät so bald nicht auf dem Verbrauchermarkt landen, aber LG glaubt nicht, dass es Teil seines nächsten Schrittes hin zu einem KI-gesteuerten Zuhause ist.

Besucher der CES können die CLOiD in Aktion sehen.