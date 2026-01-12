LG stellt OLED Evo W6 vor.

HQ

LGs Wallpaper-Konzept ist weit mehr als nur ein Konzept, denn es gibt es sowohl in 77"- als auch in 83"-Versionen in Form der LG OLED evo W6 TV-Reihe.

Der Fernseher wird bündig an der Wand montiert, fast vollständig ohne Spalt, und nutzt eine drahtlose Verbindung, die bis zu 10 m Reichweite ermöglicht, um sich mit einem Command Hub zu verbinden, der ihm 4K, 0,1 ms und 165Hz Video liefert, während LGs "Hyper Radiant Color Technology" verwendet wird, die 3,9-mal mehr Helligkeit als herkömmliche OLEDs angibt, und ihren neuen α11 Gen3 KI-Prozessor verwendet. Gamer werden überrascht sein zu erfahren, dass es nicht nur AMD Freesync wie die meisten anderen unterstützt, sondern auch Nvidia G-Sync.

Die neue Alpha-Engine ist laut LG deutlich leistungsstärker als im Vorjahr, 5,6-mal möglich, wobei gleichzeitig Bildrauschunterdrückung und Texturerhaltung eingesetzt werden, da sie ein duales KI-Engine hat.

Wie viele andere sehr moderne TV-Plattformen bietet es die Möglichkeit, Kunst über die LG Gallery+ Plattform anzuzeigen, aber auch von Nutzern und KI erstellte Inhalte, was ihm hilft, sich in eine eher auf den Innenraum fokussierte Kundengruppe einzufügen, die aber etwas anderes wollen als der neu erschienene LG Gallery TV, der ebenso sehr als Rahmen für Kunst wie als Fernseher fungiert.

Moderne KI-Funktionen, wie die Möglichkeit, die KI anhand einzelner Szenen die Namen der Darsteller in einem Film zu nennen, sind enthalten, ebenso wie Personalisierung, verschlüsselte Sicherheit und Sprachsteuerung.

Verfügbarkeit und Preise im Einzelhandel werden erst in vier bis fünf Monaten erwartet.

