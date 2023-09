LG hat damit begonnen, OLED-Panels in kleineren Größen herzustellen

HQ

Die kleinste Größe von Fernsehern von LG, die auf OLED-Technologie basieren, lag lange Zeit bei 42 Zoll, aber das soll sich jetzt ändern, und für diejenigen, die etwas Kleineres suchen, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels.

LG Display wird mit der Herstellung von OLED-Panels in drei neuen, kleineren Größen beginnen - 32, 34 und 39 Zoll. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch mit der Herstellung von transparenten Paneelen in den Größen 30 und 70 Zoll beginnen. Wenn Sie also von einem kleineren, tollen Fernseher träumen, halten Sie die Augen offen. Offizielle Ankündigungen neuer Produkte werden während der kommenden CES- oder IFA-Messe erwartet.

Lust auf ein kleineres OLED?

Danke, FlatPanelsHD.