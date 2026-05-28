LG bereitet sich möglicherweise darauf vor, den TV-Markt zu verlassen

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Einer der Giganten der Branche könnte kurz davor stehen, das Handtuch zu werfen. Dies geht aus neuen Berichten zu, die behaupten, dass LG derzeit intern über einen möglichen Verkauf seines TV-Geschäfts an das chinesische Unternehmen Hisense diskutiert. Wenn das stimmt, würde dies das Ende von fast 60 Jahren TV-Produktion bei LG bedeuten.

Die Informationen stammen vom koreanischen Medium EBN, das behauptet, dass Vertreter von LG kürzlich nach Peking gereist sind, um sich mit Hisense zu treffen und die Zukunft zu besprechen. Falls zutreffend, wäre dies eine weitere monumentale Veränderung für den Markt. Nicht zuletzt für LG selbst, das zuvor mehrere andere Bereiche seines Verbrauchergeschäfts, einschließlich der mobilen Entwicklung, zurückgefahren hat.

Der TV-Markt hat sich in nur wenigen Jahren dramatisch verändert, und chinesische Marken haben dominiert, darunter Hisense sowie TCL, die beide weltweit schnell gewachsen sind. Das liegt vor allem an sehr aggressiven Preisen und überraschend guten Produkten. Dies hat bereits etablierte Anbieter wie LG, Philips, Sony und Samsung erheblich unter Druck gesetzt.

Weder Hisense noch LG haben sich bisher zu dem Thema geäußert.