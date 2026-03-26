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Das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Racing Club de Lens, das ursprünglich für Samstag, den 11. April geplant war, wurde auf den 13. Mai verschoben, damit PSG seine beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen Liverpool am Mittwoch, den 8. April, und Dienstag, den 14. April, besser vorbereiten kann.

Das ist eine relativ gängige Praxis in der Ligue 1, aber eine, die in Frankreich und im Ausland immer unfairer wird. Erstens verschafft es PSG einen Vorteil in der Champions League, da sie Zeit haben, das Spiel vollständig vorzubereiten, während Liverpool an diesem Wochenende wie gewohnt in der Premier League gegen Fulham spielt, ebenso wie alle anderen Teams ihrer jeweiligen europäischen Ligen wie Madrid, Barcelona, Bayern...

Immer mehr Menschen fragen sich, warum die Ligue 1 PSG scheinbar bevorzugt, aber niemand hinterfragt das mehr als Lens, die "seine Meinungsverschiedenheit mit der einstimmigen Entscheidung des LFP-Vorstands" geäußert und zuvor versucht hat, die Verschiebung zu verhindern, mit der Argumentation, dass die Ligue 1 insgesamt "allmählich einer Anpassungsvariable nach dem Willen europäischer Imperative einiger abgebaut wird".

Ein zusätzlicher Faktor in der Kontroverse ist, dass Lens in der Ligue 1 auf dem zweiten Platz steht, einen Punkt, möglicherweise vier Punkte hinter PSG, und ein Sieg in diesem Spiel die Liga enger machen würde. Dieses Duell wird nun kurz vor dem letzten Spieltag der französischen Liga, am Wochenende des 16. Mai, ausgetragen.