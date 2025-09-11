Lexus überarbeitet den IS zum dritten Mal

HQ

Lexus gibt sein beliebtes IS-Modell nicht auf und enthüllt stattdessen das dritte Facelift der aktuellen Generation des IS. Neben der neuen Front und Teilen des Hecks, die neu gestaltet wurden, wird dieser neue IS ein neu gestaltetes Interieur und eine schärfere, detailliertere Lenkung mit einer kommunikativeren Front und besseren Dämpfern beherbergen. Lexus kündigte außerdem an, die Produktion des IS500 einzustellen und potenziellen Kunden daher ab 2026 nur noch den IS350 anzubieten, der als FSport oder FSport Design erhältlich ist, die beide den gleichen von Toyota gebauten 3,5-Liter-V6 und 315 PS enthalten.

Auto und Fahrer: "Der IS 2026 sieht in der Seitenansicht immer noch aus wie das Vorjahresmodell, aber er trägt ein neues Gesicht mit einem neu geformten Kühlergrill, der bis zur Vorderkante der Motorhaube reicht. Andere Aktualisierungen des Außenstylings sind ausstattungsabhängig. Die F Sport-Ausstattung verfügt über einen neuen Heckspoiler und rote Bremssättel, während das F Sport Design-Modell frische 19-Zoll-Aluminiumräder trägt. Eine neue Wind-Außenfarbe, ein Grauton mit metallischen Akzenten, wurde ebenfalls in die verfügbare Palette des IS 2026 aufgenommen."