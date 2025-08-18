Lexus stellt neues Supersportwagen-Modell mit dem Namen Sport Concept vor

HQ

Das jährliche Monterrey Car Week Festival ist zu Ende gegangen. Die Veranstaltung, bei der oft alle möglichen neuen Automodelle und Ideen der Welt vorgestellt werden, ist gestern zu Ende gegangen, und am Wochenende haben wir gesehen, wie dieses Festival Gastgeber einer Ankündigung von Lexus war.

Die Automarke war anwesend, um der Welt das Modell Sport Concept zu zeigen. Dies ist eine ausgefallene Idee, die effektiv Lexus ' nächste Supersportwagen-Idee ist, ein Modell, das zweifellos als gute Idee für das dienen wird, was auf das jetzt ziemlich veraltete LFA -Modell folgen wird.

In Bezug auf den Sports Concept hat Lexus erklärt, dass es sich um einen "progressiv gestalteten, zukunftsorientierten und dennoch wirklich authentischen Sportwagen handelt, der den Weg in die Zukunft für das Lexus-Design signalisiert". Weiter heißt es: "Das inspirierende Konzept zeichnet sich durch eine breite, flache, zweitürige Form aus, die dynamische und emotionale Elemente zu einer Vision für einen Sportwagen der nächsten Generation verbindet."

Es sollte gesagt werden, dass nur weil dieses Auto vorgeführt wurde, das nicht bedeutet, dass es bereit ist, sofort in die volle Produktion zu gehen. Es wird davon ausgegangen, dass das Modell noch in diesem Jahrzehnt in die Massenproduktion gehen wird, was bedeutet, dass wir zweifellos in den kommenden Jahren weitere Informationen und Details erhalten werden.

