Lexus stellt einen neuen dreireihigen Elektrowagen namens TZ vor

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Es gibt nicht viele dreireihige Elektroautos auf dem Markt, aber Lexus steht kurz davor, in diesem Segment in großem Stil einzusteigen. Sie haben offiziell das neue TZ vorgestellt, das das elektrische Geschwister des TX ist.

Der neue Luxus-SUV vereint ein futuristischeres Design mit einem starken Fokus auf Komfort, Raffinesse und familiäre Praktikabilität. Er wird mit zwei Batterieoptionen gestartet – einem 77-kWh-Paket und einem größeren 96-kWh-Gerät, wobei Lexus für höherwertige Versionen knapp unter 500 Kilometer Reichweite anstrebt.

Allradantrieb ist serienmäßig, während das Schnellladen mit 150 kW erreicht, was eine Aufladung von 10 bis 80 Prozent in etwa 35 Minuten ermöglicht.

Im Innenraum setzt Lexus stark auf das, was es ein "Driving Lounge"-Konzept nennt, mit einem sechssitzigen Layout. Der Lexus TZ 2027 soll Ende 2026 erscheinen, wobei die endgültigen Preise und Spezifikationen kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben werden.