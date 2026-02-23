Lexus stellt ein neues IS-Modell vor und plant offenbar, die Verbrennung sehr bald einzustellen

HQ

Wir haben eine Lockerung der Gesetzgebung gesehen, die zuvor dazu geführt hätte, dass EU-Länder den Verkauf aller Verbrennungsfahrzeuge bald komplett stoppen würden, aber Lexus steuert offenbar schnell auf eine Realität zu, in der sie den Verkauf traditioneller Autos ganz einstellen.

Laut japanischen Medien arbeitet Lexus an mehreren Elektromodellen für 2027 und darüber hinaus, darunter ein neuer IS, der gegen den BMW i3 konkurrieren soll.

Offenbar wird es ein radikal neues Design haben, das man im untenstehenden Konzeptbild sehen kann, aber offenbar wird dies dazu führen, dass der IS auch eine traditionelle benzinbetriebene Alternative komplett aufgibt.

Das ist vorerst alles ein Bericht, aber unten sehen Sie das Bild, wie der IS aussehen könnte.