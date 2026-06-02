Lexus gibt Pläne für ein zukünftiges Flaggschiff-Elektrofahrzeug auf

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Es scheint, dass die Autohersteller bezüglich der bevorstehenden Fahrzeug-Markteinführungen Zweifel haben. Wie viele andere zentrale Hersteller hat Lexus gerade die Pläne eingestellt, den futuristischen LF-ZC in Produktion zu bringen.

Er wurde ursprünglich 2023 auf der Japan Mobility Show vorgestellt, als er als Flaggschiff der nächsten Generation von Lexus und als Ersatz für den IS gedacht war. Doch laut zahlreichen Berichten (über Motor1) hat die Muttergesellschaft Toyota das Projekt nach einer umfassenden Überprüfung eingestellt. Lexus selbst hat die Marktnachfrage und die Herausforderungen genannt, die mit der Markteinführung neuer Modelle verbunden sind.

Anstatt die Elektrifizierung ganz aufzugeben, sagt Lexus, dass die für den LF-ZC entwickelten Technologien auf zukünftige Projekte übertragen werden. Das Unternehmen bleibt dem Batterie-Elektrofahrzeug verpflichtet, scheint jedoch SUVs und Crossovers gegenüber Kleinvolumen-Elektrolimousinen zu priorisieren, da sich die Marktnachfrage weiter verändert.