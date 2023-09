Leximan gibt uns unglaublich viel Freiheit bei der Zauberei

Leximan bietet Spielern eine unglaubliche Freiheit bei den Zaubersprüchen, die sie wirken möchten. Als wir uns auf der Gamescom mit den Rittern von Borria unterhielten, sprachen wir ein wenig darüber, wie das Spiel uns die größte Freiheit beim Zaubern geben kann, die wir je in einem Zauberertitel gesehen haben.

"Eines der großen Dinge, die wir [in Leximan] tun, ist, dass wir, insbesondere in der Oberwelt, wenn wir Spieltests durchführen, die Leute beobachten, was sie tun, und wir nehmen die Worte zur Kenntnis, die sie versuchen, auszusprechen. Oh, diese Person versucht, mit diesem Bücherregal zu interagieren, indem sie Bean immer und immer wieder tippt. Nun, lassen Sie uns das zu einer Sache machen. Solche Sachen. Also schauen wir zu und denken: Ah, lass uns das einbauen."

Leximan aus nur einer Beschreibung mag wie ein Gimmick-Spiel klingen, bei dem Sie Wörter verwenden, um Ihre Probleme zu lösen, aber wie wir beim Spielen festgestellt haben, gibt es hier eine tiefere Geschichte, eine, die uns auf die Hauptveröffentlichung freut.

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: