Leximan: Das Zaubererwort

Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Leximan ein Spiel über einen Zauberer ist, der Wörter bilden muss, um seine Zaubersprüche zu wirken, würden Sie wahrscheinlich denken, dass es ein Spiel ist, das für Kleinkinder geeignet ist, um einige Grundlagen der englischen Sprache zu lernen. Unglücklicherweise für die Kinder, aber zum Glück für den Rest von uns, ist Leximan kein Spiel, in dem es darum geht, Wörter zu lehren. Vielmehr sind die Worte, die du verwendest, nur eine Mechanik, um die Geschichte von Leximan zu erzählen, einem Zauberer wie kein anderer.

Leximan stammt vom britischen Drei-Personen-Team Knights of Borria, das jede Menge Charme, witzige Komik und mehr in dieses fantastische Abenteuer gepackt hat. Wir schlüpfen in die Rolle des titelgebenden Leximan, eines Zauberers, der Magie studieren wird. Leximan kann nicht regelmäßig Zaubersprüche wirken, und so müssen wir uns als Spieler Wörter einfallen lassen, die als Zaubersprüche fungieren. Daraus ergeben sich zwei Hauptoptionen für den Spieler. In der Oberwelt kannst du jederzeit deine Tastatur öffnen und jedes Wort eingeben, das dir in den Sinn kommt, um einen geheimen Pfad freizuschalten, den Schlüssel zum Lösen eines Rätsels zu finden oder einfach einen Mann in einen Haufen feuriger gebackener Bohnen zu verwandeln. Sie haben auch die Möglichkeit, in Begegnungen Wörter aus Fragmenten zu bauen. Nicht alle davon sind Kampfbegegnungen, und einige von ihnen können völlig friedlich gelöst werden. In der Demo nahmen wir es mit einem Gremlin auf, der in unserer Toilette lebte, und wir schafften es, ihn so weit zu deprimieren, dass er einfach wegging.

Leximan lehnt sich stark an die komödiantische Seite an, und das mit großer Wirkung. Die Welt ist voller Launen, von einem Kobold, der es einfach liebt, auf seiner kleinen Tastatur zu tippen, bis hin zu einem Koch, der von der Magie des Kochens genauso besessen ist wie die meisten Zauberer von normaler Magie. Mit seinem Fantasy-Setting und seinem komischen Stil hätte Leximan in die schreckliche Richtung gehen können, einfach jede zweite Zeile zu einem Verweis auf eine andere Fantasy-IP zu machen und diese als Witze zu verkleiden. Knights of Borria hat jedoch seine eigene Welt geschaffen, ihr ihr eigenes komödiantisches Flair verliehen und funktioniert unglaublich gut. Es ist eine Welt, die leicht zu verstehen und so einladend ist, als würde man mit seinen Freunden in einer D&D-Kampagne sitzen.

Der visuelle Stil von Leximan lehnt sich an einen nostalgischen, 2D- und pixeligen Look an. Ähnlich wie bei einem Undertale hilft die Grafik des Spiels mit seinem einladenden Aspekt und viel Komik. Die Charaktere haben ausgefallene Proportionen und fühlen sich an, als würden sie direkt aus einer beliebten Zeichentrickserie in ein Videospielformat treten. Wir hatten nicht viel Zeit, um viele der Gesichter kennenzulernen, an die wir uns gewöhnen werden, wenn wir durch die Flure unserer Zaubererschule gehen, aber es ist klar, dass diese Charaktere voller Persönlichkeit sind.

Etwas, das an Leximan wirklich beeindruckt hat, war die Liebe zum Detail. Wenn man mit den Entwicklern spricht, scheint dies das Spiel zu sein, das sie schon lange machen wollten, und das merkt man. Es gibt so viele Geheimnisse, lustige kleine Gespräche, die man mit zufälligen NPCs führen kann, und Zaubersprüche, die es in Begegnungen zu entdecken gilt, die wiederum die allgemeine Immersion unterstützen, die man bekommt, wenn man die Welt von Leximan betritt. Worte als Kraftquelle führen zu einer Menge Spaß, und Sie haben die Freiheit, so kreativ zu sein, wie Sie möchten. Wenn du in Begegnungen Wörter siehst, die sich kombinieren lassen, kannst du sehen, welche Wirkung sie haben werden. Einige führen dazu, dass praktisch nichts passiert, während andere geheime Hinweise darauf sein können, einen Kampf zu beenden, bevor er überhaupt beginnen kann.

Unter dem großen Gewicht von allem, was wir auf der Gamescom spielen mussten, und jeder Veröffentlichung, die für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr kommt, stach Leximan als einzigartiges Spiel hervor, das viel zu bieten hat. Wenn der Charme, die Kreativität und die Freiheit des Spielers für das gesamte Erlebnis anhalten können, wird dieses Spiel eines sein, das man sich ansehen sollte.

