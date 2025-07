Lewis Hamilton wurde trotz siebtem Platz zum besten Fahrer Belgiens gewählt

HQ

Lewis Hamiltons siebter Platz beim Großen Preis von Belgien klingt auf dem Papier nach einem weiteren enttäuschenden Ergebnis für den siebenfachen Weltmeister, der seit seinem Wechsel zu Ferrari deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Am Ende wurde Hamilton jedoch von F1.com Nutzern mit fast der Hälfte der Stimmen zum Fahrer des Tages gewählt (38,8 % stimmten für ihn, während der zweitbeste, Piastri, von 10,6 % der Fans gewählt wurde).

Hamilton überraschte mit einer Aufholjagd von P18 aus der Boxengasse auf den siebten Platz und holte sechs Punkte: Niemand machte im verregneten Rennen von Spa-Francorchamps mehr Plätze gut als er. Nachdem er in beiden Qualifikationsläufen früh ausgeschieden war und im Sprint den 13. Platz belegt hatte, startete er aus der Boxengasse statt von Platz 16, um in Erwartung des Regens mit einem Heckflügel mit höherem Abtrieb zu starten. Das Rennen verzögerte sich dann um eine Stunde, was seine Pläne teilweise durchkreuzte, konnte aber dennoch in den ersten Runden an Sainz, Stroll, Colapinto, Hülkenberg und Gasly vorbeiziehen.

"Das ist definitiv einer, den ich hinter mir lassen muss", sagte Hamilton über Formula1.com. "Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich für die Zukunft und habe heute mehr über das Auto gelernt. Das werde ich für nächste Woche besser vorbereiten. Ich sehe nicht, warum wir in Zukunft keine besseren Ergebnisse erzielen können."

Bisher hat Hamilton noch keinen Podestplatz mit Ferrari erreicht und liegt mit 109 Punkten auf dem sechsten Platz, was zum Teil durch seinen Sprintsieg in China im März begünstigt wurde.