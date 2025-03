Lewis Hamilton wird trotz Trumps Angriffen auf Vielfalt und Gleichberechtigung weiter kämpfen

HQ

Lewis Hamilton, mit 40 Jahren der neue Ferrari-Star in diesem Jahr, war schon immer ein Verfechter der Rassenintegration in der Welt des Motorsports. Im Jahr 2020 rief er die Hamilton Commission ins Leben, die Menschen aus ethnischen Minderheiten hilft, ihren Weg im Motorsport in Großbritannien zu finden. Sein ehemaliges Team Mercedes startete ebenfalls eine Initiative, um mehr Menschen aus Minderheiten einzustellen, die nur 3 % der Mercedes-Belegschaft ausmachten, in der Hoffnung, einen Satz von 25 % zu erreichen.

In den letzten Wochen haben wir jedoch gesehen, wie die Regierung von Donald Trump die DEI-Politik (Diversity, Equity and Inclusion) radikal ins Visier genommen hat, einschließlich des Verbots von Trans-Athleten vom Sport. Hamilton wurde in einem Interview mit dem Time Magazine (via Motorsport) nach Trumps Angriffen auf die Vielfalt gefragt und er sagte, dass er zwar nicht aufhören kann, was er tut, aber es hält ihn nicht davon ab, zu kämpfen.

"Ich werde nicht ändern, was er tut, oder was die Regierung tut. Alles, was ich tun kann, ist sicherzustellen, dass ich in meinem Raum, in meinem Umfeld, versuche, die Menschen zu erheben. Es wird Kräfte auf dem Weg geben, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht begreifen kann. Das hält mich nicht auf. Es ist ein Kampf, den wir einfach weiterführen werden."

Hamilton sagte auch, dass er zuversichtlich ist, dass sein neues Team, Ferrari, sich für Inklusion einsetzt (das Team hat zusammen mit allen anderen im November eine Charta für Vielfalt und Inklusion unterzeichnet). Er ist sich jedoch bewusst, dass es in Italien zu Rassismus gegenüber schwarzen Sportlern gekommen ist, insbesondere im Fußball, gegen Spieler wie Mike Maignan oder Romelu Lukaku. "Ich werde nicht lügen, es ist mir definitiv durch den Kopf gegangen, als ich über meine Entscheidung nachgedacht habe. Wie bei so vielen Dingen ist es oft eine so kleine Gruppe von Menschen, die diesen Trend für viele setzt. Ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird."